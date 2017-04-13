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Play-Off aşkına, haydi maça

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Play-Off aşkına, haydi maça
Şampiyonluk umutlarını yitiren Yeşil-Siyahlı ekibimiz, yarın konuk edeceği can derdindeki Beylerbeyi’ni yenerek Play-Off’u garantilemek istiyor. Maç saat 15.00’te. 

BEYLERBEYİ CAN DERDİNDE
Spor Toto 3.Lig 1.Grup’ta pazar günkü referandum nedeniyle 36.hafta maçları yarın oynanıyor. Şampiyonluk şansını yitiren Kocaelispor’da son üç maç için hedef önce Play-Off’u garantilemek, sonra en iyi derece olan ikinciliği elde etmek. Yeşil-Siyahlı ekibimiz günü evinde düşme hattındaki Beylerbeyi ile oynayacağı maçla geçirecek. İzmitli teknik adam Orhan Şerit’in çalıştırdığı, Güvenç Kurtar’ın da danışmanlık yaptığı İstanbul ekibi son haftalarda dikkat çeken performans ortaya koyuyor. Mücadeleye taraftarın ilgisi bekleniyor.  

SAAT 15.00’TE BAŞLAYACAK 
Play-Off’un altıyla arasında 7 puanlık fark olan Kocaelispor yarın can derdindeki rakibi yenerse ilk 5’i garantileyecek. Yeşil-Siyahlı ekipte sakat olan Mesut ile Hamza yok, Kemal de kırmızı kart cezalısı. Sarı kart cezasını Sancaktepe maçında geçen Kadir Gezer takıma dönüyor. Teknik patron Ümit Metin Yıldız’ın geçen maçtan farklı olarak Burak Süleyman’ın yerinde Şenol’a görev vermesi,  tek forvet olarak Oğuzhan’ı sahaya sürmesi, arkasında ise Sinan’ı görevlendirmesi bekleniyor. İsmetpaşa Stadı’nda oynanacak ve saat 15.00’te başlayacak maçı Aydın bölgesinden 1.Lig hakemi Bahattin Şimşek yönetecek.

İlk 18’de tek değişiklik

Kocaelispor teknik sorumlusu Ümit Metin Yıldız, bugün öğlen saatlerinde 18 kişilik kadrosu açıkladı. Geçen haftaya göre tek değişiklik var. Kırmızı kart cezalısı Kemal’in yerine sarı kart cezasını tamamlayan Kadir Gezer kadroya alındı.

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