Play-Off cepte, şampiyonluk da ihtimal dahilinde

Kızılcabölük galibiyetiyle aradaki farkı 9’a çıkartıp Play-Off’u büyük ölçüde garantileyen Kocaelispor’un şampiyonluk umutları da henüz bitmiş değil.

Öncelikle hafta içi Sancaktepe’nin Bayburt’ta takılmasını bekleyecek Yeşil-Siyahlılar sonrasında pazar günü rakibini evinde yenip puan farkını 2’ye 3’e indirmemin hesaplarını yapıyor.

SANCAKTEPE RAHAT DEĞİL

3.Lig 1. Grup’ta bitime 5 maç kala şampiyonluğa ulaşma ve Play-Off’a kalma mücadelesi kıyasıya sürüyor. Lider Sancaktepe 7 puanlık avantajına rağmen rahat değil, zira hem içerde yakın takipçileri Altay ve Kocaelispor ile maçı var, hem de çok zorlu deplasmanlara çıkacaklar. İkinci yarıda belirgin bir düşük içerisinde olan, genelde son dakika golleriyle kazanan İstanbul ekibi zorlu fikstürde fazlaca puan kayıplarıyla finişi göremeyebilir.

EN KOLAY FİKSTÜR BİZİM

Kocaelispor’un fikstürü hem Sancaktepe, hem Altay’a göre kolay. Kocaelispor öncelikle hafta içi Sancaktepe’nin Bayburt’ta takılmasını bekliyor, sonrasında rakibini evinde yenip farkı 2’ye 3’e indirmeyi planlıyor. Son üç haftaya bu tabloyla girilirse Yeşil-Siyahlı ekibimiz finişi görebilir. Kocaelispor doğrudan üst lige çıkmak için sonuna kadar zorlayacak, olmadı Play-Off’tan bu hakkı elde etmeye çalışacak.

OLMAZSA, PLAY-OFF

Kızılcabölük galibiyetiyle altıncı sıradaki Gölcükspor ile arasındaki puan farkını 9’a çıkartın Yeşil-Siyahlı takım Play-Off biletini büyük ölçüde cebine koydu. Şampiyonluk hedefinin yakalanamaması durumunda Kocaelispor Play-Off için avantajlı bir pozisyonda ligi bitirmeye çalışacak. Yani ikinci veya üçüncülük derecesi elde etmeye bakacak. Bu durumda Play-Off ilk maçını deplasmanda oynama gibi önemli bir avantaj söz konusu.