Play-Off hattına 4 puan, düşme hattına 2 puan 

Tekirdağ evinde kaybetti ve düşme hattına indi. Payas da sahasında kaybetti. Utaş Uşakspor içerde berabere kalınca, deplasmandan galip dönen Çorum Belediye averajla liderliğe yükseldi. Haftaya 12’nci sırada giren Kocaelispor bir basamak aşağıya indi ancak Play-Off hattıyla arasındaki 4 puanlık fark değişmedi. Yeşil-Siyahlı ekibin düşme hattıyla olan 1 puanlık fark ise 2'ye çıktı.

