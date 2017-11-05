Play-Off hattına 4 puan, düşme hattına 2 puan
Kocaelispor’un grubunda 11’nci hafta heyecanı bugünkü 7 maçla sona erdi.
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Tekirdağ evinde kaybetti ve düşme hattına indi. Payas da sahasında kaybetti. Utaş Uşakspor içerde berabere kalınca, deplasmandan galip dönen Çorum Belediye averajla liderliğe yükseldi. Haftaya 12’nci sırada giren Kocaelispor bir basamak aşağıya indi ancak Play-Off hattıyla arasındaki 4 puanlık fark değişmedi. Yeşil-Siyahlı ekibin düşme hattıyla olan 1 puanlık fark ise 2'ye çıktı.
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