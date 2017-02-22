Play-Off’a kim çıkacak?

1.Küme A Grubu’nda şampiyonluk düğümünü çözüleceği son haftada, Play-Off’a çıkacak ikinci takım da belirlenecek.

Son haftaya 39 puanla giren Suadiyespor, Gebze deplasmanında Beylikbağı Stadı’nda Beşköy GB’ye konuk olacak. Kedisini 2 puan geriden takip eden Hisareynspor ise Kavaklı Stadı’nda Yuvam İzmitspor’u ağırlayacak. Maçların başlama saati 19.15

SUADİYESPOR KAZANIRSA PLAY-OFF’TA

1.Küme A Grubu’nda Play-Off’a çıkacak son takımın belirleneceği yarın akşamki maçlarda Suadiyespor, rakibine göre daha avantajlı. Yeşil-Beyazlı ekip, son hafta deplasmanda Beşköy GB deplasmanında kazanması halinde Play-Off’a çıkacak. Rakibinin 2 puan gerisine yer alan Hisareynspor ise sahasında Yuvam İzmitspor’u yenip, Suadiyespor’un da puan kaybını bekleyecek. İki takım ligi aynı puanda bitirmesi halinde ikili averajda rakibine üstünlüğü bulunan Hisareynspor Play-Off’a çıkacak.