Polat, “Çok kötü bir hakem vardı”

Çınarlıspor Teknik Sorumlusu Mustafa Polat, maçın hakemi selim Akman’ın yönetimin tam anlamıyla bir skandal olduğunu belirterek, “Sahada çok kötü bir hakem üçlüsü vardı. Maçı bu hale hakemler getirdi, iki takım aleyhine de anlamsız düdükler çaldı” dedi.

“PENALTILAR UYDURMA”

Mustafa Polat, hakemin maçta kendisini eğlendirdiğini belirterek, “15 dakika içinde 5 penaltı verilir mi? Hakem, iki takımın lehine verdiği penaltılarda haksızdı. Ben kenardan hakeme yardımcı olmaya çalıştım. Yediğimiz ikinci golde top bizden kornere çıktı, hakem aut verdi. Ben uyardım, rakip takım korner attı, dönen topta hakem bu kez penaltı verdi, maçı 3-2’ye geldi. Bizim lehimize verdiği son penaltıya itiraz ettim, penaltı değil dedim. Hatta İhsaniyespor’un son golünde oyuncularımı uyardım, bırakın gol olsun dedim. Çünkü maçın hakkı beraberlikti. Sahada maalesef hakem yoktu” dedi.