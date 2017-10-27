Polis eğitim güvenliğinde kararlı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 23.08.2017 tarih ve 2017/23 sayılı 2017-2018 yılı eğitim-öğretim döneminde okullar ve çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri konulu genelgesi çerçevesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’nün koordinesinde, Başiskele'de okul çevreleri, okul çevrelerindeki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, internet kafeler ve benzeri yerlerde uygulama gerçekleştirildi.

28 PERSONEL, 8 EKİP KATILDI

Alınan bilgiye göre, 26 Ekim 2017 günü Başiskele'de, 11.00 ile 14.00 saatleri arasında gerçekleşen 'Eğitim Güvenliğinde Kararlıyız Uygulaması’na Asayiş, Çocuk, Narkotik, TEM, Muhabere Elektronik, Trafik Denetleme Şubeleri ile Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinden oluşan 28 personel ve 8 ekip katılımı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. 52 şahısta kimlik kontrolü ve üst araması gerçekleştirildi. 4 adet internet cafe, 3 adet oyun salonu(play station), 2 kahvehane, 2 iddia bayii, olmak üzere 6 adet park ve bahçe kontrolü gerçekleştirildi. İlimizde çocukların korunmasına yönelik denetim çalışmasının ve uygulamaların bundan sonrada süreceği öğrenildi.

Kerim YAVUZ