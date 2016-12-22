Polis memuru kendini vurdu!

Körfez'de, 45 yaşındaki polis memuru Ali Ç., başına dayadığı tabancayı ateşledi. Ağır yaralanan Ali Ç. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Güney Mahallesi Tınaztepe Sokak'taki evde meydana geldi. 2 çocuk babası polis memuru Ali Ç. bir fabrikada çalışan eşinin işe gitmesi, çocuklarının da okula gitmesinin ardından tabancasını başına dayayarak ateşledi. Silah sesini duyanlar 112 Acil ve polise haber verdi. Eve girilirken, Ali Ç.'ye müdahalede bulunuldu. Ağır yaralanan Ali Ç. yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Ali Ç. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Polisin intihar etmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Binali ASLAN