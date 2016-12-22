  • BIST 77.405
  • Altın 127,880
  • Dolar 3,5100
  • Euro 3,6795
  • Kocaeli 3 °C

Polis memuru kendini vurdu!

»
Polis memuru kendini vurdu!
Körfez'de, 45 yaşındaki polis memuru Ali Ç., başına dayadığı tabancayı ateşledi. Ağır yaralanan Ali Ç. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Güney Mahallesi Tınaztepe Sokak'taki evde meydana geldi. 2 çocuk babası polis memuru Ali Ç. bir fabrikada çalışan eşinin işe gitmesi, çocuklarının da okula gitmesinin ardından tabancasını başına dayayarak ateşledi. Silah sesini duyanlar 112 Acil ve polise haber verdi. Eve girilirken, Ali Ç.'ye müdahalede bulunuldu. Ağır yaralanan Ali Ç. yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Ali Ç.  tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Polisin intihar etmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Binali ASLAN

Bu haber toplam 4060 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli'de FETÖ’den 12 tutuklama21 Aralık 2016 Çarşamba 21:35
  • Gebze'de berberde silahlı yaralama21 Aralık 2016 Çarşamba 21:20
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan suikast sonrası operasyonda yaşananları anlattı21 Aralık 2016 Çarşamba 20:00
  • İzmit'te yanan binada mahsur kalanlar kurtarıldı21 Aralık 2016 Çarşamba 19:09
  • Trafo yangını paniğe neden oldu21 Aralık 2016 Çarşamba 18:12
  • Yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücü hakkında karar21 Aralık 2016 Çarşamba 17:38
  • Karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu!21 Aralık 2016 Çarşamba 12:38
  • Kaygan zemin kaza getirdi! 1 yaralı21 Aralık 2016 Çarşamba 12:20
  • FETÖ’den 18 kişi adliyede21 Aralık 2016 Çarşamba 11:47
  • Ruhsatsız pansiyona mühür!21 Aralık 2016 Çarşamba 11:36
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Kandıra’ya GOSB mutlaka kurulmalı
    • Aslında Yaşam
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti