POLİS TEŞKİLATI BİZİMDİR, BİZİM KALACAK

Polis Teşkilatımız bu yıl 172. yıl dönümünü kutlayacak..Bu bağlamda bizim ilimizde dahil bir çok şehirde kutlamalar başladı bile..Ne mutlu.. Önemi tartışılamayacak derecede büyük olan bir gücün 172. yılını, değişmez bir heyecanla idrak etmek çok güzel doğrusu..

Türk milleti askerini olsun, polisini olsun yüreğinin en kıymetli yerinde muhafaza eder ve onlara verdiği hayati değer sonucu yaşamıyla eş tutar..Yani askerini de, polisini de tüm samimi duyularıyla, yapmacıksız ve içtenlikle sever..Korur..Hatta gözünden sakınır..Bizler bu bakış açısıyla ve bu duygu yoğunluğuyla büyüdük..Büyüklerimiz bize canımızı, malımızı, var olan bütün değerlerimizi korumakla yükümlü bu kurumlara, böylesi hassasiyetle yaklaşmamız gerektiğini öğretti.. Ve tabiatıyla gün geldi bizlerde aynı yaklaşımın gereğini çocuklarımıza öğretmeyi vazife bildik.. Bizim tarafımızdan onlara gelecek ufacık bir zarara tahammülümüz olmadığı gibi, onlarında topluma karşı duyarsızlığını veya olumsuz bir davranışını kabullenmek istemedik..Çünkü biz et tırnak misali bir bütündük..Polis Teşkilatının içinde toplum adına görev yapan o insanlar, bizim çocuklarımız, bizim canlarımızdı..Bu arada şunu da unutmadık tabii ki.. İste sekte, isteme sekte bir çuval elmanın içinde çürük olmaması mümkün değildir..

Kocaeli’nde Polis Teşkilatı oldukça başarılı..Ülke genelinde pek çok önemli polisiye olayı alkışlanacak düzeyde sonuca ulaştırarak varlığını üstün bir biçimde ispatlıyor..İşte bu güzel haberler bizleri, yani başarılı bir teşkilata sahip olma şansını yakalamışları gururlandırıyor..Daha önceki yıllarda Polis Haftasının gelişini TV 41 ekranlarında birlikte kutlar, vatandaşla polisimizin bütünleşmesi adına hoş bir köprü kurardık.. Yürekten inanıyorum ki bu tür programlarla korku saçan “polis amca” imajını yenerek, sevecen, sıcak, sevgi ve saygı dolu, eğitimli, kibar polislerimize emanet olduğumuza halkımızı inandırdık, hatta alıştırmış olduk.İşte o nedenle vatandaş sert, kaba ve dayak atmaya yatkın polise tahammül edemiyor artık..

Polisimizin işinin ve sırtına yüklemiş olduğu yükünün ne derece zor olduğu da herkesçe malumdur..Bunu inkar etmek hiç bir vicdana sığmaz..Çeşitli toplumsal olaylarda saldırsa, vursa bir türlü, sessiz, tepkisiz kalsa bir türlü..Ancak ne yaparsa yapsın, adı her türlü spekülasyona açık ve müsait ne çare..O nedenle sinir, tepki ve davranışlarını daima baskı altında tutarak veya “bende bu insanlarda birisiyim” düşüncesi çerçevesinde hiç bir provokasyona kurban olamamaya gayret göstermelidir..Eğer seneler önce sloganlaşan “ Polis halk el ele” güzelliğinin sona ermesi veya vatandaşla arasında soğuk fırtınaların esmesi istenmiyorsa, karşılıklı olarak hareketlerimizi ve davranışlarımızı gözden geçirmeliyiz..Yoksa Polis Teşkilatını halkından kopartmak, düşman ederek uzaklaştırmak üzere planlar yapanların ekmeğine yağla bal sürer, onları zevkten mest ederiz.. Polis bizimdir..Polis Teşkilatı kayıtsız şartsız Türk milletinin en kıymetli hazinelerinden biridir..Ve bu görüş dün nasılsa bu günde aynen sürecektir..Bakınız son zamanda polis teşkilatı kapsamınsa kurulu olan ve çok başarılı çalışmalara imza atan “Toplum Destekli Polis” imiz artık bizimle iç içe ve daha yakın bulunuyor..Artık herkesin mahallesine hizmet veren ve istediğiniz zaman evinizi ziyaret ederek sıkıntılarınıza çare bulmak üzere donatılmış polisimiz var..Sadece telefonunuzdan arayacağınız üç rakamlı bir numara uzaklığında..Eğer ihtiyacınız olursa ücretsiz numarayı çevirir (155) yardım alma, bilgi edinme, soru sorma, belki de dertleşme isteğiniz varsa hemen arayabilirsiniz..Mahalle polisiniz çok kısa sürede yanınızda olacaktır..Sizin en yakınınızdan, evladınızdan, komşunuzdan daha önce..

Evet sayın okurlar, Polis Teşkilatı bir ülkenin vatandaşı adına önemi biçilemeyecek derecede önemlidir..Bu nedenle toplumsal birlik ve düzenimizi bozmak isteyenlerin en yumuşak karnıdır..Onu kullanmak ve yıpratmak çok hoşlarına gider..Ancak biz duyarlı Türk milleti, bu defa polisine karşı göğsünü siper ederek düşmana şöyle haykırmaktadır.

“Polis Teşkilatı bizimdir ve sona dek bizim kalacak”.. Bu arada tüm polis kardeşlerimizin mensubu oldukları Teşkilatın 172.yılını kutlar, başarılarının artarak devamını dileriz..