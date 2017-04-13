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POLİS TEŞKİLATI BİZİMDİR, BİZİM KALACAK

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Sevcan TAMER

Polis  Teşkilatımız  bu  yıl  172.  yıl  dönümünü  kutlayacak..Bu  bağlamda  bizim  ilimizde  dahil  bir  çok  şehirde  kutlamalar   başladı  bile..Ne  mutlu.. Önemi  tartışılamayacak  derecede  büyük  olan  bir  gücün  172.  yılını, değişmez  bir  heyecanla  idrak  etmek  çok  güzel  doğrusu..

    Türk  milleti  askerini  olsun,  polisini  olsun  yüreğinin  en  kıymetli  yerinde  muhafaza  eder  ve  onlara  verdiği  hayati  değer  sonucu  yaşamıyla  eş  tutar..Yani  askerini de,  polisini de  tüm  samimi  duyularıyla,  yapmacıksız  ve  içtenlikle  sever..Korur..Hatta gözünden  sakınır..Bizler  bu  bakış  açısıyla  ve  bu  duygu  yoğunluğuyla  büyüdük..Büyüklerimiz  bize  canımızı,  malımızı,  var  olan  bütün  değerlerimizi  korumakla  yükümlü  bu  kurumlara,  böylesi  hassasiyetle  yaklaşmamız  gerektiğini  öğretti.. Ve  tabiatıyla  gün  geldi  bizlerde  aynı   yaklaşımın  gereğini  çocuklarımıza  öğretmeyi  vazife  bildik.. Bizim  tarafımızdan  onlara  gelecek  ufacık  bir  zarara  tahammülümüz  olmadığı  gibi,  onlarında  topluma  karşı  duyarsızlığını  veya  olumsuz  bir  davranışını  kabullenmek  istemedik..Çünkü  biz  et  tırnak  misali  bir  bütündük..Polis  Teşkilatının  içinde  toplum  adına  görev  yapan  o insanlar,  bizim  çocuklarımız,  bizim  canlarımızdı..Bu  arada  şunu da unutmadık  tabii ki.. İste sekte,  isteme sekte  bir  çuval  elmanın  içinde  çürük  olmaması  mümkün  değildir..

   Kocaeli’nde  Polis  Teşkilatı  oldukça  başarılı..Ülke  genelinde  pek  çok  önemli  polisiye  olayı  alkışlanacak  düzeyde  sonuca  ulaştırarak  varlığını  üstün  bir  biçimde  ispatlıyor..İşte  bu  güzel  haberler  bizleri,  yani  başarılı  bir  teşkilata  sahip  olma  şansını  yakalamışları  gururlandırıyor..Daha  önceki  yıllarda  Polis  Haftasının  gelişini  TV  41  ekranlarında  birlikte  kutlar,  vatandaşla  polisimizin  bütünleşmesi  adına  hoş  bir  köprü  kurardık..  Yürekten  inanıyorum ki  bu  tür  programlarla  korku  saçan  “polis  amca”  imajını  yenerek,  sevecen,  sıcak,  sevgi  ve  saygı  dolu, eğitimli, kibar  polislerimize  emanet  olduğumuza  halkımızı  inandırdık,  hatta  alıştırmış  olduk.İşte  o  nedenle   vatandaş  sert,   kaba  ve  dayak  atmaya  yatkın  polise  tahammül  edemiyor  artık..

   Polisimizin  işinin  ve  sırtına  yüklemiş  olduğu  yükünün  ne  derece  zor  olduğu da  herkesçe  malumdur..Bunu  inkar  etmek  hiç  bir  vicdana  sığmaz..Çeşitli  toplumsal  olaylarda  saldırsa,  vursa  bir  türlü, sessiz,  tepkisiz  kalsa  bir  türlü..Ancak  ne  yaparsa  yapsın,  adı  her  türlü  spekülasyona  açık  ve  müsait  ne  çare..O  nedenle  sinir,  tepki  ve  davranışlarını  daima  baskı  altında  tutarak  veya  “bende  bu  insanlarda  birisiyim”  düşüncesi  çerçevesinde  hiç  bir  provokasyona   kurban  olamamaya  gayret  göstermelidir..Eğer  seneler  önce  sloganlaşan  “ Polis  halk  el ele”  güzelliğinin  sona  ermesi  veya  vatandaşla  arasında  soğuk   fırtınaların  esmesi  istenmiyorsa,  karşılıklı  olarak  hareketlerimizi  ve  davranışlarımızı  gözden  geçirmeliyiz..Yoksa  Polis Teşkilatını  halkından  kopartmak,  düşman  ederek  uzaklaştırmak  üzere  planlar  yapanların  ekmeğine  yağla  bal  sürer,  onları  zevkten  mest  ederiz.. Polis  bizimdir..Polis  Teşkilatı  kayıtsız  şartsız  Türk  milletinin  en  kıymetli  hazinelerinden  biridir..Ve  bu  görüş  dün  nasılsa  bu  günde  aynen  sürecektir..Bakınız  son  zamanda  polis  teşkilatı  kapsamınsa  kurulu  olan  ve  çok  başarılı  çalışmalara  imza  atan  “Toplum  Destekli  Polis” imiz  artık  bizimle  iç içe ve  daha  yakın  bulunuyor..Artık  herkesin  mahallesine  hizmet  veren  ve  istediğiniz  zaman  evinizi  ziyaret  ederek  sıkıntılarınıza  çare  bulmak  üzere  donatılmış  polisimiz  var..Sadece  telefonunuzdan  arayacağınız  üç  rakamlı  bir  numara  uzaklığında..Eğer  ihtiyacınız  olursa  ücretsiz   numarayı  çevirir (155)  yardım  alma, bilgi  edinme, soru  sorma,  belki de  dertleşme  isteğiniz  varsa   hemen  arayabilirsiniz..Mahalle  polisiniz  çok  kısa  sürede  yanınızda  olacaktır..Sizin  en  yakınınızdan,  evladınızdan,  komşunuzdan  daha  önce..

    Evet  sayın  okurlar,  Polis  Teşkilatı  bir  ülkenin  vatandaşı  adına  önemi  biçilemeyecek  derecede  önemlidir..Bu  nedenle  toplumsal  birlik  ve  düzenimizi  bozmak  isteyenlerin  en  yumuşak  karnıdır..Onu  kullanmak  ve  yıpratmak  çok  hoşlarına  gider..Ancak  biz  duyarlı  Türk  milleti,  bu  defa  polisine  karşı  göğsünü  siper ederek  düşmana  şöyle haykırmaktadır.

“Polis  Teşkilatı  bizimdir  ve  sona  dek  bizim  kalacak”..  Bu  arada  tüm  polis  kardeşlerimizin mensubu  oldukları  Teşkilatın 172.yılını  kutlar,  başarılarının  artarak  devamını  dileriz..                        

 

 

 

 

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