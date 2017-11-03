Polis ve zabıta birlikte temizledi

İzmit Belediyesi tarafından İnkılap Caddesi Hülya Sokak’ta bölge sakinlerinin de rahatsızlık duyup şikayetçi oldukları hurda ve geri dönüşüm alanının kaldırılması yönünde uyarılarda bulundu.

80 TON ATIK

Çevre ve insan sağlığını tehdit eden ve yangın tehlikesi de bulunan söz konusu alanın sahiplerince kaldırılmaması üzerine İzmit Belediyesi yetkilileri harekete geçtiler. Polis ve zabıtanın geniş güvenlik önlemi aldığı bölgedeki hurda ve geri dönüşüm atıkları iş makinaları yardımıyla bir günlük çalışma ile kaldırıldı. Yetkililer, 80 ton atığın çıktığı çalışma sonunda bölgenin tazyikli suyla yıkandığını, mahalle aralarında bu tür faaliyette bulunmanın da yasak olduğunu söylediler. Bölge sakinleri de yapılan çalışma için İzmit Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

