Polise çalıntı motosiklet satmaya kalkınca...

Körfez ilçesinde sosyal medya üzerinden çalıntı motosiklet sattığı iddia edilen 2 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

"Sosyal medya üzerinden satışa çıkardılar"

11 Haziran günü İzmit ilçesinde meydana gelen olayda çalınan bir motosikletin ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri sosyal medya üzerinden satışa çıkartılan motorun adresini tespit ettikten sonra alıcı kılığına girdi. Yapılan operasyonda polis ekipleri Körfez Kirazlıyalı Mahallesi'nde şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüpheliler M.F.U(19) ile İ.İ(21) adli merciilere sevk edildiler.

Kerim YAVUZ

