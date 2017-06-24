Polisleri vuran saldırgan 2 yıl sonra Kocaeli'de yakalandı

İstanbul'da 2015 yılında 2 polisi yaralayarak kaçan K.G. Kocaeli'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

2 POLİSİ VURMUŞTU

Gaziosmanpaşa'da, 8 Kasım 2015 gecesi saat 01.00'da Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri asayiş uygulaması yapıyordu. Ekipler şüpheli bir araç durdurdu. Kimlik kontrolü, araç ve üst araması yapılacağı sırada aracın içindeki bir kişi polislere ateş açtı. 2 polis yaralanırken, araçtakiler kaçtı. Polis yaptığı araştırmada polise ateş açanın K.G. olduğunu belirledi.

SABAHA KARŞI OPERASYONLA YAKALANDI

Uzun soluklu çalışmada K.G'nin Kocaeli, Orhan Mahallesi'nde bir evde gizlendiği belirlendi. Eve önceki gün sabah 05.30 sıralarında operasyon düzenlendi. K.G. gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.