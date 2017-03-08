“Pompada beni gören önce şaşırıyor”

Adı Nevin Baysal. 26 yaşında. Genç, güzel bakımlı bir kadın. İzmit Topçular Mahallesi’nde oturan, aslen Mardinli ailenin 6 çocuğundan biri. Evde herkesin çalışması gerekmiş. Nevin de akaryakıt istasyonunda pompacılık işini bulmuş.

“İŞİME ALIŞTIM”

Hani şu sıralar özellikle sanayiciler ve siyasetçiler sıklıkla “İş çok ama, işsizler beğenmiyor” diyorlar ya. Nevin, bu iddianın ne kadar boş laf olduğunu da kanıtlıyor. Eski Gölcük Yolu üzerindeki Efe Otomotiv Opet Akaryakıt İstasyonu’nda pompacı arandığını duyunca başvurmuş, “Ben bu işi yaparım.” demiş. 6 aydan beri 08.00-16.00 arası çalışıyor. Aynı vardiyada 3 de erkek personel var. Bekâr olan, ailesi tarafından bu işte desteklenen Nevin Baysal, “İşime alıştım. Artık tecrübeli elemanım” dedi.

“KADIN SÜRÜCÜLER BEĞENİYOR

Nevin Baysal, akaryakıt istasyonuna girip, pompaya yanaşan aracın yanına gittiğinde, ilk bakışta sürücülerin kendisini yadırgadığını anlattı. Sonra şöyle devam etti: “Günümüzde artık bir hayli kadın şoför var. Özellikle kadın sürücüler, arabalarına akaryakıtı benim koyduğumu görünce (Aferin kızım. Kendine güvenen kadın her işi yapar. Bu işe çok yakışmışsın.) diyerek beni destekliyorlar. Bazı erkek sürücüler ise yadırgıyor. Akaryakıtı ben doldurunca, pompanın saatini daha dikkatli kontrol ediyor”

Çiğdem ARMAĞAN

O BİR POMPACI- Nevin Baysal, 26 yaşında, bekâr. Topçular Mahallesi’nde oturan, 6 çocuk sahibi Mardin kökenli ailenin kızı. İşe ihtiyaç duyunca, iş ayırt etmemiş. Opet akaryakıt istasyonunda pompacılık yapıyor. Nevin, “İleride evlenirsem, eşim izin verirse işime devam ederim.” diyor.

ÇİĞDEM’E DE ÖĞRETTİ- Arkadaşımız Çiğdem Armağan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel bir haber ararken, Nevin’le tanıştı. Çiğdem haberin notlarını alırken, Nevin de Çiğdem’e yaptığı işin ayrıntılarını öğretti.