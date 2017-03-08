  • BIST 90.814
  • Altın 143,872
  • Dolar 3,6876
  • Euro 3,9018
  • Kocaeli 4 °C

“Pompada beni gören önce şaşırıyor”

»
“Pompada beni gören önce şaşırıyor”

Adı Nevin Baysal. 26 yaşında. Genç, güzel bakımlı bir kadın. İzmit Topçular Mahallesi’nde oturan, aslen Mardinli ailenin 6 çocuğundan biri. Evde herkesin çalışması gerekmiş. Nevin de akaryakıt istasyonunda pompacılık işini bulmuş.

“İŞİME ALIŞTIM”

 Hani şu sıralar özellikle sanayiciler ve siyasetçiler sıklıkla “İş çok ama, işsizler beğenmiyor” diyorlar ya. Nevin, bu iddianın ne kadar boş laf olduğunu da kanıtlıyor. Eski Gölcük Yolu üzerindeki Efe Otomotiv Opet Akaryakıt İstasyonu’nda pompacı arandığını duyunca başvurmuş, “Ben bu işi yaparım.” demiş. 6 aydan beri 08.00-16.00 arası çalışıyor. Aynı vardiyada 3 de erkek personel var. Bekâr olan, ailesi tarafından bu işte desteklenen Nevin Baysal, “İşime alıştım. Artık tecrübeli elemanım” dedi.

“KADIN SÜRÜCÜLER BEĞENİYOR

  Nevin Baysal, akaryakıt istasyonuna girip, pompaya yanaşan aracın yanına gittiğinde, ilk bakışta sürücülerin kendisini yadırgadığını anlattı. Sonra şöyle devam etti: “Günümüzde artık bir hayli kadın şoför var. Özellikle kadın sürücüler,  arabalarına akaryakıtı benim koyduğumu görünce (Aferin kızım. Kendine güvenen kadın her işi yapar. Bu işe çok yakışmışsın.) diyerek beni destekliyorlar. Bazı erkek sürücüler ise yadırgıyor. Akaryakıtı ben doldurunca, pompanın saatini daha dikkatli kontrol ediyor”

Çiğdem ARMAĞAN

p2-006.jpg

O BİR POMPACI- Nevin Baysal, 26 yaşında, bekâr. Topçular Mahallesi’nde oturan, 6 çocuk sahibi Mardin kökenli ailenin kızı. İşe ihtiyaç duyunca, iş ayırt etmemiş. Opet akaryakıt istasyonunda pompacılık yapıyor. Nevin, “İleride evlenirsem, eşim izin verirse işime devam ederim.” diyor.

p1-009.jpg

ÇİĞDEM’E DE ÖĞRETTİ- Arkadaşımız Çiğdem Armağan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel bir haber ararken, Nevin’le tanıştı. Çiğdem haberin notlarını alırken, Nevin de Çiğdem’e yaptığı işin ayrıntılarını öğretti.

 

Bu haber toplam 2208 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Baran, “365 gün başımızın tacısınız”07 Mart 2017 Salı 17:50
  • Tavşancıl’da tarihi konak, Kız Kuran Kursu oldu07 Mart 2017 Salı 17:13
  • Şölen daveti07 Mart 2017 Salı 15:21
  • Met-Der’de genel kurul hazırlığı07 Mart 2017 Salı 15:16
  • Belsa’nın terasında toplu doğum günü07 Mart 2017 Salı 14:49
  • Boğaziçi Turnuvasına Darıca damga vurdu07 Mart 2017 Salı 14:45
  • Başkan Üzülmez, Ankara’da temaslarda bulundu07 Mart 2017 Salı 14:43
  • Salon gözyaşlarına boğuldu! "9 yaşında amcam tarafından tecavüze uğradığımda..."07 Mart 2017 Salı 13:58
  • Kadın işçileri 8 Mart kutlamasına götüren otobüs devrildi! 7 ölü07 Mart 2017 Salı 13:37
  • Muhabirlere, bisikletleri perşembe07 Mart 2017 Salı 13:15
    • ÖNE ÇIKANLAR
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti