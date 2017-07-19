Pompalar hazır bekledi

Meteoroloji’nin günler öncesinden uyardığı çok şiddetli yağışlar, dün sabaha karşı Trakya ve İstanbul’da afet etkisi yarattı.

Yağışlı hava, İstanbul üzerinden güneye, Çanakkale-Balıkesir bölgesine indi. İzmit’te ise, İSU’nun yeni tamamladığı dev pompalar şehri olası bir afetten kurtarmak için hazır bekledi.

14.4 MİLYON TL’YE MAL OLDU

Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü’nün, Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde, eski askeri lojman binalarının yerinde kurduğu pompa istasyonları, 14.4 milyon TL’ye mal oldu. Yaklaşık bir yıl süren inşaat, bölgede hayatı çok olumsuz etkiledi. Ama İzmit’in üst kesimlerinden inecek sel sularını denize pompalamak için yapılan bu sistem, dün şehrin sigortasıydı. Bölgede bulunan 5 büyük pompa istasyonunun saniyede 10 metreküp suyu denize pompalama kapasitesi bulunuyor.

RİSK GEÇMEDİ

Şehrimiz, dün akşam saatlerine kadar normallerin çok üzerindeki yağıştan sıyrılmış görünüyordu. Ancak meteoroloji Marmara bölgesinin tamamı için yarın sabaha kadar şiddetli yağış riskinin sürdüğünü belirterek, bütün yetkililerin dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

BİRAZ GEÇ TAMAMLANDI

Tramvay güzergahına da denk gelmesi nedeniyle tamamlanması zaman alan, bölge sakinlerine güçlük yaşatan atık su terfi istasyonu yatırımı Alkan İnşaat Firması tarafından gerçekleştirildi. Sıkışıldığı anlarda, İSU ekipleri de lojistik destek verdi. Yaklaşık 8 ay süren bu dev yatırımın maliyeti 14 milyon 484 bin TL’yi buldu. Büyük ölçüde biten teslim etme aşamasına gelinen projede pompalar da çalışır durumda.

370 METRE UZUNLUĞUNDA BAĞLANTI

Şahabettin Bilgisu Caddesi’ne kurulan istasyonun altında, D-100 karayolunun deniz tarafına doğru 370 metre uzunluğunda borular döşendi. Terfi istasyonunun çalışmaları kapsamında 5 adet yağmur suyu pompası saniyede 10 metreküp su denize boşaltırken, iki atık su pompası ise saniyede 1,5 metreküp su tahliye edecek. Proje şehir merkezideki atık ve yağmur suların birikimini büyük ölçüde çözmüş olacak.

Şennur Yıldız