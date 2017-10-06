Pompaların üretildiği fabrikayı ziyaret etti

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 1971 yılında Kamu kurumlarına, Endüstriyel ve Enerji tesislerine proje bazlı pompa ve pompa sistemleri üretmek amacı ile kurulan Türbosan Fabrikası’nı ziyaret etti.

Yüzde yüz yerli üretim gerçekleştiren ve aynı zamanda İzmit Sanayi Mahallesi Yağmursuyu Terfi Sistemi ve Kanalizasyon inşaatı için gerekli beş adet akıllı dalgıç pompanın üreticisi de olan Türbosan’ın üretim alanını gezen Karaosmanoğlu, burada yaptığı açıklamada, “Yerli üretimimize daha fazla destek veriyor ve teşvik ediyoruz. Türk mühendisine, teknisyenine ve işçisine güveniyoruz. Yerli üretimden yanayım ve kentimize kazandırdığımız projelerde yerli sanayicimizle hareket ediyoruz” dedi.

“YABANCI FİRMALARDAN DAHA İYİLERİNİ YAPIYOR”

İSU’nun İzmit Sanayi Mahallesi Yağmursuyu Terfi Sistemi ve Kanalizasyon inşaatında kullanılacak akıllı dalgıç pompalarını yerinde denetleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Türbosan’ın Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu’ndan ürettiği ürünlerin yaklaşık yüzde kırkını ihraç ettikleri bilgisini de aldı. Türbosan Firmasının Teknik ve Pazarlama Koordinatörü Ufuk Kalmanoğlu, Üretim Müdürü Ahmet Yazıcı ile Satış ve Pazarlama Müdürü Şaban Çoğal’ın da eşlik ettiği çalışma ziyareti sonrası bir açıklama yapan Karaosmanoğlu, “Türkiye, geçmiş dönemlerde pek çok ürününü yurt dışından alıyordu. Bu da dışarıya müthiş bir döviz akışını getiriyordu. Bakınız bizim iş dünyamız, mühendisimiz, teknisyenimiz ve işçimiz, yabancı firmaların ürettiği ürünlerden daha iyilerini artık yapabiliyor. Yeter ki sanayicimizin ve üreticimizin daha fazla yanında olalım” açıklamasını yaptı.

HER POMPA 4800 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA

Yaklaşık 9 Milyon TL’yi bulan İzmit Sanayi Mahallesi Yağmursuyu Terfi Sistemi ve Kanalizasyon inşaatında kullanılacak her bir akıllı dalgıç pompa dört bin sekiz yüz kilogram olmasıyla dikkat çekiyor. Devasa pompaları inceleyen ve önünde hatıra fotoğrafı çektiren Karaosmanoğlu, Ar-Ge ve İnovasyon noktasında yerli üretimin son yıllardaki yükselişinden duyduğu memnuniyeti de ifade etti. Terfi Sistemi ve Kanalizasyon inşaatında 650 metre uzunluğunda 1.400 milimetre çapında çelik boru ile yağmursuyu terfi hattı, 450 metre yağmursuyu hattı ve 230 metre kanalizasyon hattı tamamlandı. Terfi Merkezi’nin betonarme imalatları da devam ediyor.