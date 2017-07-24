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Pony atlara çocukların ilgisi büyük

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Pony atlara çocukların ilgisi büyük
Gölcük Belediyesi Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisleri'nde pony atlar çocukların at sevgisinin artmasına ve doğada güzel vakit geçirmelerine olanak sağlıyor.

Kreşler ve rehabilitasyon merkezleri gruplar halinde tesislere gelerek çocuklara at sevgisini aşılıyor.

Gölcük Belediyesi Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisleri'nde çocukların pony atlara olan sevgisi her geçen gün artıyor. Tesiste bulunan 4 rahvan at ve 2 pony atla birlikte, Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi çocukların ve ailelerin cazibe merkezi haline geldi. Güzel havaları değerlendirmek isteyen Gölcük halkı tesise akın ediyor. Kreş ve rehabilitasyon merkezleri tesislere gelerek, çocuklara at sevgisini aşılıyor. Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş tesislerdeki pony atların çocukların ilgisini çektiğini belirterek, "Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisimizin yapılmasıyla birlikte vatandaşlarımızın ve özellikle çocuklarımızın at biniciliği eğitimlerini alabilecekleri alt yapıyı oluşturmuş olduk. Ayrıca rahvan atlarının terapi görevi gören yönünden de faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın bu ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir alt yapıyı da oluşturduk. Gölcük Belediyemizin bu tesislerinden faydalanmak ve istifade etmek isteyen gençlerimiz, evlatlarımız ve yetişkinler büyük bir memnuniyet, güvence ve sağlık içerisinde burada atçılık sporunu yapıyorlar. Özellikle çocuklarımız için getirttiğimiz pony atlar büyük ilgi görüyor" dedi.

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