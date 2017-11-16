POSCO’da işçi kıyımı

DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası Kocaeli Şubesi 4 aylık bir mücadelenin ardından Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Posco’da yetkili sendika olabilmek için yeterli sayı olan 240’a ulaşır ulaşmaz bakanlığa yetki başvurusunda bulunuldu. Başvurunun üzerinden 2 gün geçmesinin ardından Posco yönetimi farklı bir gerekçe sunarak 22 kişiyi işten çıkardı. Bunu üzerine atılan işçiler ve arkadaşları Birleşik Metal İş Sendikası’nda bir araya gelerek toplantı yaptı.

İNSANCA YAŞAM TALEP EDİYORUZ

Atılan işçilerden İş Güvenliği Uzmanı Ali Omurta, “Fabrikada yaklaşık 4 ay önce sendikal mücadelemizi başlattık. Üye sayımızı giderek arttırdık. Sayımız 100’ün üzerine çıkınca işverenin kulağına gitmiş. Üye sayımızı 200’ün üzerine çıkınca sendika tarafından bakanlığa yetki başvurusunda bulunuldu. Sonrasında işten atmalar başladı. Son iki gün içerinde toplam 25 işçi işten çıkarıldı. İşverenler bizleri atmadan önce formenler aracılığıyla aba altından sopa gösterdi. Bazı eylemlerimizin önüne geçilmeye çalışıldı. Mücadelenin önüne geçmeye çalışmak anayasal bir suçtur. Biz anayasal hakkımızı kullanıyoruz. Fabrikadaki arkadaşlarımız mesai giriş çıkışlarında ıslıkla bize destek veriyorlar. Biz mahkemeye de başvuracağız. İşyerinde insanca yaşam şartlarının elde edilmesini talep ediyoruz. Maaşların düzenlenmesi, çalışma saatlerinin düzene sokulması gibi isteklerimiz var. Çalışma sürelerimiz yasa dışı. 16.00’da çıkan işçi gece 24.00’de işe gelebiliyor.” dedi.

BALTACI: “SENDİKALAŞMA BİR HAKTIR”

Birleşik Metal İş Sendikası Genel Örgütlenme Sekreteri Hami Baltacı ise “Geçen hafta bir iki arkadaşımızın iş akdini feshettiler. Dün de yaklaşık toplam 37 arkadaşımız işten çıkarıldı. Bundan sonra hukuksal anlamda girişimlerimiz sürecek. Kaymakam beye de bilgi verildi. Biz bir işyerinde iş huzurunun bozulmasını asla istemiyoruz. Kavganın tarafı değiliz ama koşullar bizi bu noktaya itiyorsa sendikal mücadele anlamında yapmamız gerekenleri yaparız. İşverene büyük sorumluluklar düşüyor. Anayasanın tanımış olduğu haklara işveren saygı göstermeli.

Sendikalaşma yasak diyorlarsa bunu bilelim buna göre hareket edelim. Bu devleti yönetenler kimseyi aptal yerine koymasın. Bu kentin valisi, emniyet müdürü de bu hakkın yanında durmalıdır. Eşit ve ilkeli olsunlar”

Ayşegül Kalaycı