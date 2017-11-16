POSCO’dan 25 işçi atıldı

Sendika 2 gün önce fabrikada örgütlenmişti. Üye sayısını 240’a çıkaran sendika yetki tespiti için bakanlığa başvuru yaptı. Ancak işveren sendikaya üye olan 25 işçiyi işten çıkardı. İşten çıkarılan 25 işçi ve sendikaya üye olan işçiler fabrika önünde eylem yapacak. Eyleme DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu’da katılacak.

Ayşegül KALAYCI