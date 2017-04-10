Pozitif enerjiye, sadece desteğe ihtiyaç var

Kabul edelim ki, içerde Çorum Belediyespor’a kaybettiğimiz gün matematiksel olarak şansımız olsa da şampiyonluk umudumuz çok azalmıştı. Üstüne yine içerde Kozan’ı yenemeyince bu iş bitti artık dedik. Bitime 4 hafta kala 8 puanlık farkla önceki gün lidere konuk olduk. Yenersek hiç değilse lig ikinciliği için önemli bir avantaj sağlarız diye düşünüyorduk. Maçın sentetik çimde oynanması, orta alanda Mesut ve Hamza’nın, savunmanın sağında Kadir Gezer’in yokluğu ve savunma kurgusundaki zorunlu Ali Keten’in sağbeke çekilip Kemal’in stoperde görevlendirilmesi değişikliği düşündürüyordu. Sonuçta taşlarda oynayacaktık. Deplasmanlarda üzerimize gelen rakipler karşısında kontratakta etkili oluyorduk da, bu kez öyle olmadı. Sancaktepe bu özelliğimizi bildiği için çok kontrollü oynadı, ileriye fazla çıkmadı. Bu durum da işimizi zorlaştırdı. Üstüne 1-0 geriye düşüp, 10 kişi de kalınca maçı çevirmemiz mümkün olmadı.

PLAY-OFF BİLETİ CEPTE GİBİ

Sancaktepe maçının bence özeti budur. Çıkan sonuç aslında çok doğal. Sezon başından bu yana ligi forse eden, saygı duyulacak performans sergileyen bir takıma kaybettik. Sancaktepe’nin grupta şampiyonluğu hak ettiği de bir gerçek. Altay’ın Denizli’de kaybetmesiyle işi bitirdiler diyebiliriz. Hayırlı olsun, tebrik ediyoruz. Uzun haftalar ikinci durumdaydık. Üst üste kayıplarla önce üçüncülüğü inmiştik, şimdi de dördüncü sıradayız. İkinci yarıda müthiş çıkışta olan Ankara Demir bizi geçti. Çorum Belediyespor da ensemizde. Kuşkusuz ki, Play-Off’un altıyla aramızdaki 7 puanlık farkın değişmemiş olması çok önemli. Kalan 3 maçın birini bile kazansak, matematiksel olarak garantiliyoruz. Play-Off yüzde 80 cepte diyebiliriz.

3’TE 3 NEDEN OLMASIN?

Play-Off yarı finalinde Altay veya Ankara Demir ile oynamak, başka deyişle üst lige çıkmak için ikisini birden geçmek elbette iyi değil. Bunun için de kalan üç haftada ikinci veya üçüncülük derecesini zorlamalıyız ki, Play-Off’ta avantaj sağlayalım. Beylerbeyi ve Gölcük ile içerde, Erzincan ile dışarda oynayacağız. 3’te 3 neden olmasın diyorum. Ben bu takımın Play-Off’tan üst lig vizesi alacağına inanıyorum. Tabi bunun için camianın tek vücut olması gerekiyor. Bakıyorum sosyal medyada teknik direktöre yönelik tepkilerin boyutu iyice zirve yapmış. Hatta bir paylaşım gördüm ki, dondum kaldım. Adamın biri, “Yönetim istifa” diye yazmış. Yuh artık dedim. Kan beynime çıktı, hemen arkadaşlıktan sildim. Ümit Metin Yıldız’a karşı bir öfke, bir kin var ki, anlamakta güçlük çekiyorum. Hani diyorum, Yıldız’ı göndermek için harcadıkları bu enerjinin yarısını takımın başarısı için kullanmış olsalar, bugün çok daha iyi yerlerde olurduk. Bu derecede ön yargı, peşin hüküm inanılır gibi değil.

BUNUN ADI NANKÖRLÜK

Verilen emeğe, gösterilen mücadeleye saygı hiç yok. Bu kulüp 3 yılda nereden nereye gelmiş, hepsi unutulmuş, bir kalemde silinip atılmış. Emeğe saygıdan geçtim, nankörlük söz konusu. Çok üzülüyorum bu duruma. Allah aşkına beyler, elinizi vicdanınıza koyun. Yok rakipleri izledik, hepsi kötüydü palavralarını da bırakın. Sezon başında bu takım Play-Off’a kalacak diye düşüneniz, bunu hayal edeniz oldu mu? Bitime 3 maç kala takım Play-Off’u büyük ölçüde garantilemiş, şu çıkartılan fırtınaya bakın. Sanki dersin takımın başarı olmasından, üst lige çıkmasından rahatsızlık duyuluyor. Buradan bir kez daha akli selim olma çağrısını yapıyorum. Bırakılıp boş, zarar verecek işleri de, takımın etrafında hedef için kenetlenelim. Yönetimin, futbolcuların, teknik ekibin bu dönemde sadece pozitif enerjiye, desteğe ihtiyacı var. Kocaelispor’u seven, başarısını isteyen bunu yapar, aksi davranmaya devam eden kimse kusura bakmasın gerçek Kocaelisporlu değildir.

Birlikspor’daki gerçekler

Geçen gün Kocaeli Birlikspor’un Beşiktaş’a satışıyla ilgili yetkili isimlerden aldığım son bilgileri sizlerle paylaşmıştım. Erhan Yılmaz’ın kulübün hisselerini mevcut futbolculara olan 2.5 milyonluk borcu üstlenme karşılığında aldığından bahsetmiştim. Eksik ve eklenen bilgi söz konusu. Eksik bilgi, Yılmaz hisseleri satın alırken kulübün devlete olan borçları için 1.7 milyonluk, keş ödeme yapmış. Eklenen bilgi ise eski futbolcu borcu, daha önceki yıllardan gelenlerle birlikte 4 milyonu bulmuş. Yani kulübün Yılmaz’a maliyeti 5 milyonun üzerindeymiş. A.Ş olduğu için her şey şeffaf, resmi evraklarda bu rakamlar gözüküyor.

GERÇEK MALİ TABLO

Başkan Yılmaz, eski futbolculara olan borcu 1 milyon seviyesine indirdikleri, bunun dışında devlete, mevcut futbolculara, personele ödeme yaptıklarını, kulübün aylık sabit giderinin 120-150 bir arasında olduğunu bilgileri verdi. Toplamda rakam 7, 7.5 milyon gibi. Eski futbolculara kalan 1 milyonluk borcu kapsam dışında tuttuğunuzda Erhan Yılmaz’ın cebinden harcadığı rakam 6, 6.5 milyon dolayında. Başkan Yılmaz, hisselere talip olan Beşiktaş’tan bu rakamı talep ediyor. Kamuoyunun bilmesi gereken gerçek mali tablo budur.

SATIŞA GÖNÜLLÜ DEĞİL

Gazetelerde yapılan haberlerin ardından Yılmaz’a kulübün hisselerini satamayacağı yönünde tepkiler geliyormuş. İlçenin Belediye Başkanı, mülki amiri hisseler Beşiktaş’a gidiyor diye neredeyse bayram yapıyor, birileri bu satış olmaz, olamaz diyor. Şaşırtıcı ve düşündürücü bir durum olsa gerek. Şunun altını çizmemiz lazım. Başkan Yılmaz, durduk yere böyle bir işe kalkışmadı, satışa gönüllü değil. Bir yerde mecbur kaldığı için böyle bir çıkış arıyor. Hepimiz biliyoruz ki, Yılmaz başta Körfez Belediyesi olmak üzere herkese yalvardı, yardım istedi. Çünkü bu yükü tek başına kaldırması mümkün değildi.

KİMSE EL UZATMAYINCA

Ne yazık ki, ne Belediye, ne ilçedeki sanayi kuruluşlarından ses çıkmadı. Yanılmıyorsam belediyeden bir sponsorluk anlaşması karşılığında 300 bin TL alındı, başka da bir katkı olmadı. Düşünün ki devreyi liderin 1 puan gerisinde bitirmiş takım, transfer yasağını açmak için 1 milyonu bulamadı. Kentte, ilçede Erhan Yılmaz’ın feryatlarına kimse kulak asmadı. Herkes bana ne, ne halin varsa gör dedi. Bu durumda Yılmaz’ın yapabilecek fazla bir şeyi yoktu. Hisselerin satışını kurtuluş olarak gördü. Aksi durumda tüm mal varlığını kaybetmesi gibi bir tehlike söz konusuydu.

DESTEK GELSİN, VAZGEÇECEK

Kendisiyle sürekli görüşüyorum, tamam Beşiktaş’a verdiği bir söz var ama henüz iş resmiyet kazanmış değil. Bugün yarın destek gelirse, yüküne başka omuz verenler çıkarsa kesinlikle satıştan vazgeçecek. Buradan çağrımızı yapalım o vakit. Birlikspor’un Beşiktaş’a satışına karşı çıkanlar, yapamazsın edemezsin diyenler çıkın ortaya; Erhan Yılmaz’a destek verin. Bunu yapmıyorsanız, kusura bakmayın ama en küçük söz söylemeye hakkınız yok. Sonuçta bu kulübün hisselerini Yılmaz bastırıp parayı almış, sahibi olmuş. En doğal hakkıdır istediği paraya satmak. Kimse karışamaz.