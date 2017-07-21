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Prefabrik caminin yanında çöp konteyneri

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Prefabrik caminin yanında çöp konteyneri
İzmit Cedit Mahallesi’ndeki Baç Urgancı Ahmet Çelebi Camii (Çınarlı Camii) binasının tehlikeli olduğu belirlenmiş, tadilat çalışmasına başlanmıştı.

Çınarlı Camii’nin tadilat nedeniyle kapalı olduğu dönemde İzmit Belediyesi, caminin yanındaki boş arazide geçici prefabrik bir cami yaptı.

Çınarlı Cami Derneği Başkanı Yaşar Sözer ve cami cemaati, geçici prefabrik bina için İzmit Belediyesi’ne teşekkür ediyorlar. Ancak bu geçici cami binasının hemen yanında çöp konteynırları bulunuyor Cami Derneği Başkanı Yaşar Sözer ve Başkan Yardımcısı İsmail Kaplan, özellikle Cuma namazları için prefabrik cami binasının bahçesine hasırlar yayıldığını, çok sayıda insanın burada namaz kıldığını, ama çöp konteynerleri ile burun buruna kaldıklarını belirterek İzmit Belediyesi’ne dilekçe vermiş konteynerlerin geçici olarak buradan kaldırılmasını istemişler. Belediye, “Konteynerleri koyacak başka yer yok.” yanıtını vermiş. Cami derneği yöneticileri, “Biz camimizde tadilat bitip, ibadete açılana kadar çöp konteynerlerinin yerini değiştirilmesi istiyoruz. Mutlaka geçici bir yer bulunur. Çöp konteynerleri buraya hiç yakışmıyor.” diye ısrar ediyorlar.

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