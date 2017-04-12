Başiskele'de bulunan bir prefabrik evde çıkan yangın korkuttu.

Olay, su sabah saatlerinde Başiskele Kullar Caddesi üzerinde bulunan bir prefabrik evde meydana geldi. Avni D.’ye ait evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evin yandığını görenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada da komşular yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin de gelmesiyle alevler kontrol altına alındı. Prefabrik yapıda maddi hasar meydana geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.