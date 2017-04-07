Prensipte bitti, iş resmi imzaya kaldı

Uzun bir süredir yazılıyor, çiziliyor Kocaeli Birlikspor’un hisselerinin Beşiktaş’a satıldığı. En son önceki gün Körfez ilçedeki gözümüz kulağımız sevgili Erdoğan Çalın Ağabey’den geldi bilgi, “Müdürüm iş bitmiş. 12 milyona el sıkışılmış, 1.5, 2 milyon da peşinat alınmış diye haber ardım. Bir araştır istersen” dedi. Hemen Birlikspor Başkanı Erhan Yılmaz’ı aradım. Yılmaz, önceki açıklamalarından farklı bir şey söylemedi, “Yeni bir durum yok. Söz verdik. Sezon sonu oturup konuşacağız, şartlarımıza uyulursa el sıkışacağız” dedi. Yılmaz telaffuz edilen rakamlarla ilgili olarak ise, “Keşke o rakamlar olsa ancak gerçek öyle değil. Konuştuğumuz rakamlar çok daha aşağısı. Zaten ben yaptığım masrafı istiyorum, bu işten para kazanmak gibi bir niyetim olamaz” dedi.

BEŞİKTAŞ CEPHESİNDEN GELEN BİLGİLER

Yılmaz’dan aldığım bilgiyle yetinmedim karşı taraf, yani Beşiktaş cephesinden bir şeyler öğrenmek istedim. Bir dostum aracılığıyla Beşiktaş’ın yetkili isimlerden aldığım bilgileri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir dostum, bizzat Başkan Fikret Orman ile önemli bir yöneticiye sormuş konuyu. Aldığı bilgiyi bana aktardı. En yetkili ağızlar, işin bittiğini ancak resmi açıklamayı yapmak için 6 Mayıs’taki kongreyi beklediklerini söylemişler. 6 Mayıs’ta Beşiktaş Kulübü genel kurulunda yönetimin projesi gündem maddesi olarak ele alınacak, büyük olasılıkla onaylanmasıyla iş resmiyet kazanacak. Beşiktaş cephesinden konuşulan rakamın 4-5 milyon dolayında olduğu bilgisi de geldi.

KULÜPLER İL DEĞİŞTİREMİYOR

Bildiğim kadarıyla Yılmaz hisseleri alırken 2.5 milyon TL’lik borcu üstlenmişti. Bu sezon cebinden harcadığı rakam da aşağı yukarı o kadar. Yılmaz, “Harcadığımı istiyorum” demişti. 4-5 milyona hisseler el değiştirecek demek ki. Bu arada Yılmaz, yaptığımız son telefon görüşmesinde Beşiktaş yönetiminden kendisine kalması yönünde bir istek geldiğini de söyledi, “Düşünüyorum, belki küçük bir hisseyle yönetimde yer alabilirim” dedi. Satış olayının gerçekleşmesi sonrasında kulübün adresi yine Körfez olacak, aynı tesisleri kullanacak. Çünkü TFF talimatlarında kulüpler il değiştiremez diye kesin bir hüküm var. İsim değişikliği olabilir, muhtemelen olacaktır da. Beşiktaş, İstanbul’dan yönetecek kulübü, pilot takım olarak kullanacak.

Son durum şudur: Birlikspor A.Ş hisselerinin Beşiktaş’a satışıyla ilgili prensipte el sıkışıldı, sözler verildi. Bu saatten sonra işin bozulması uzak bir ihtimal ancak yine de resmi imzaları beklemek gerekiyor. Şunu da ekleyeyim. Başkan Yılmaz geçenlerde Belediye Başkanı İsmail Baran’ı ziyaretinde, bu durumdan söz etmiş, Beşiktaş’a satışın söz konusu olduğunu söylemiş. Başkan Baran da Beşiktaş geliyor diye çok sevinmiş.

Sarman ile Kocaelispor ve Kartepe üzerine

Geçen pazartesi Kocaelispor’da iz bırakan futbolcular arasında yer alan, 3.Lig’de kısa süre teknik direktörlüğünü yapan Faruk Sarman’ı konuk ettik. Sarman malum aynı zamanda Kartepe Belediyesi meclis üyesi ve spor koordinatörüdür. Kocaelispor’u, Kartepe’yi, kent sporuna dair pek çok şeyi konuştuk. Sarman’ın en büyük hayallerinden biriydi bir gün takımın teknik direktörlüğünü yapmak. O hayali de gerçek oldu ama maalesef işler çok kötü gitti. Belki de onun için doğru zaman değildi. Sarman üzgün veya pişman değildi, “Hayalim gerçekleşti, benim için bir tecrübe oldu” dedi. İlerleyen yıllarda daha sağlıklı koşullarda Kocaelispor ile yollarının kesişmesini çok isterim. Yıllarca onu, “İzmitli Faruk” diye tribüne çağıran taraftarın düşüncesinin de aynı olduğu inancındayım. Faruk, fırsat buldukça bu sezonki maçlara geliyor. Takımı, çok eleştiri alan teknik direktörü çok beğendiğini söyledi. Üst lige çıkılacağı konusunda inançlı ve umutlu, ayrıca aksi bir durumda da takımın başarılı bir sezon geçirmiş olacağını söyledi.

ÜZÜLMEZ-SARMAN BİRLİKTELİĞİ GÜZELLİKLER GETİRİYOR

Faruk Sarman, Kartepe Belediyesinin sportif faaliyetlerinden, projelerinden de söz etti. Sadece futbol değil, çok sayıda branşa destek veriyor Kartepe Belediyesi, yüzlerce gencin spor yapmasını sağlıyor. Kadınların spor yapabilmesi için de ciddi olanaklar sağlıyor. İlçedeki 16 spor kulübünün, aktarma ücreti, ulaşım, malzeme gibi ihtiyaçlarını da karşılıyor. Tesisleşme konusunda da önemli adımlar atılıyor. En son Sarımeşe’ye spor salonu yapıldı. Yakında Eşme, Acısu ve Uzuntarla’ya futbol sahaları yapılacak. Malum Başkan Hüseyin Üzülmez, gençliğinde futbol oynamış, işin içinden gelmiş biri. Kocaelispor’da yöneticilik, İzmit Belediyespor’da başkanlık yaptı. Spor deyince Üzülmez için adeta akan sular duruyor, her türlü desteği veriyor. Üzülmez-Sarman birlikteliğiyle Kartepe’de sportif açıdan çok güzel işler yapılıyor. Hem basın mensubu, hem de bölge insanı olarak bunu net bir şekilde görüyorum, çıtanın gittikçe yükseleceğine de inanıyorum.

LOKOMOTİF TAKIM OLUŞUMU ARTIK SAĞLANMALI

Tabi en önemli eksikliklerden biri Kartepe Belediyesi kurulalı 8 yıl geçmiş olmasına rağmen ilçeyi üst liglerde temsil edecek bir lokomotif takım oluşumunun sağlanamamış olması. Geçen sezon iki Kartepe takımı birbirini yedi, aradan başkası sıyrıldı. Bu sezon benzer bir durum yaşandı. Çok ciddi paralar harcanıyor, hedef koyuluyor ama sonuç hüsran. Egoları, kişisel hırsları bir kenara bırakıp mutlaka ilçeyi temsil edecek lokomotif takım etrafında birleşilmeli. Canlı yayında bu konuyu da konuştuk. Sevgili Faruk Sarman, belediyenin spor koordinatörü sorumluluğuyla suçun öncelikle kendisinde olduğunu söyledi. Kartepeli bir basın mensubu olarak ben dahil hepimizin kusuru, eksiği var bu işte. Kartepe gibi futbol potansiyelinin yüksek olduğu ilçeye yazık oluyor. Yıllar boşa geçiyor, paralar çöpe gidiyor. Buna artık dur denmeli. Artık ilçenin daha üst liglerde, profesyonelde temsil edilmesi için birlik beraberlik sağlanmalı. Yapılan hatalardan, yanlışlardan ders çıkartılmalı, herkes sorumluluk bilinciyle, yani birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için anlayışıyla hareket etmeli. Sen ben yok, biz varız diyerek kollar sıvanmadı.

ALT YAPI ANTRENÖRLERİNİN MAAŞINI BELEDİYE VERSİN

Yayında alt yapı konusunu da detaylı konuştuk. Sarman, belediyenin bu konuda çok önemli çalışmaları olduğunu, kulüpleri desteklediğini söyledi. Önümüzdeki günlerde Uzunçiftik’te alt yapı için içinde sahası olan güzel bir tesis yapacaklarını da müjdeledi. Hatta tesisin adının kısım 2015'te vefat eden Faruk Baştürk olacağını söyledi. Namı diğer Adanalı Faruk, ilçede özellikle futbol alt yapısına önemli hizmetler vermişti. Adı bir alt yapı tesislerinde yaşayacak. Alt yapıyı ele alırken, sevgili Faruk’tan bir ricam oldu. Daha önce köşemde birçok kez yazdığım bir konu. Her kulübün alt yapı antrenörlerinin maaşını belediye olarak siz verin, aktaracağınız bu kaynak çok daha hayırlı olur dedim. Sıcak baktı, mutlaka ilgileneceğini söyledi. Gerekirse A takıma aktarma yardımı kesilsin ama alt yapı antrenörüne sabit bir maaş bağlansın. O antrenör tam gün spor tesisinde, sahada mesai yapsın, futbolcularla ilgilensin. Bu uygulamanın daha çok gence spor yaptırma, dolayısıyla kötü alışkanlıklara buluşmama başta olmak üzere çok büyük kazanımları olacaktır. İnanıyorum bu önerime Başkan Üzülmez de onay verecektir.