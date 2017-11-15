Prof. Dr. Ali İhya Karaman emekli oldu

Prof. Dr. Ali İhya Karaman'ın fotoğraflarından oluşan bir slayt gösterisinin de yapıldığı törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halis Aygün, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasin Kişioğlu, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Görkem Aksu’nun yanı sıra çok sayıda akademisyen, öğrenci ve davetli katıldı.

“ALİ HOCAMIZ ZORU BAŞARDI”

Prof. Dr. Ali İhya Karaman’ın Türkiye çapında bir bilim insanı olduğunu söyleyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, “Ali Hocamız Kocaeli Üniversitesi’nde örnek bir Diş Hekimliği Fakültesi kurdu. Diş Hekimliği Fakültesi sıfırdan başlayıp şimdi bünyesinde çok sayıda akademisyen bulunan bir fakülte haline geldi. Hazır bir fakülteye gelip çalışmak çok kolaydır ama bu düzeni yeniden inşaa etmek çok zordur. Ali Hocamız zoru başararak Diş Hekimliği Fakültemizi bugünlere getirdiği için teşekkür ederim. Ali Hocamıza bundan sonraki yaşamında sağlıklı bir ömür diliyorum” dedi. Prof. Dr. Ali İhya Karaman’ın büyük rolü olduğunu söyleyen Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Özel, emekleri nedeniyle teşekkür etti.

“NEFES ALDIĞIM SÜRECE DEVAM”

Emeklilik töreninde duygusal anlar yaşayan Prof.Dr.Ali İhya Karaman “Bu organizasyona emeklilik töreni demek bana zor geldiği için, ben buna kurumlar arası yer değişimi demeyi tercih ediyorum. Ortodonti benim hayatımın kutsallarından biri ve nefes aldığım sürece bu sevdam devam edecek. Tüm öğretim üyelerimizden, asistanlarımdan, çalışanlarımdan, öğrencilerimden helallik istiyorum. 8 yılda çok güzel işler başardık. İnanıyorum ki diş hekimliği fakültemizin başarıları artarak devam edecektir. Bu süreçte desteğini esirgemeyen Rektörümüze, Rektör Yardımcılarımıza, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na, çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.