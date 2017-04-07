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Prof. Dr. Canan Karatay: Şeker, en tatlı zehirdir

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Prof. Dr. Canan Karatay: Şeker, en tatlı zehirdir
İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Karatay, "Ekmek bunu çok yükseltir ve trans yağlar, yani pakete girmiş tüm gıdalarda bulunan yağlar, kanser sebebidir. Onun için 'Şeker ve ekmek tüketmeyin, şeker, en tatlı zehirdir' diyorum." dedi.

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Kanserin sebebi, vücuttaki insülin hormonu yüksekliğidir. Ekmek bunu çok yükseltir ve trans yağlar, yani pakete girmiş tüm gıdalarda bulunan yağlar, kanser sebebidir. Onun için 'Şeker ve ekmek tüketmeyin, şeker, en tatlı zehirdir' diyorum." dedi.

Karatay, özel bir okulda düzenlenen konferansa katılmak için geldiği Isparta'da, gazetecilere yaptığı açıklamada, kanserin sebebinin vücuttaki insülin hormonunun yüksekliği olduğunu söyledi.

Şekerin, kansere neden olduğunu belirten Karatay, "Kanser yapan şekerdir, yediğimiz şekerlerin ve ekmeklerin kan şekerini yükseltmesidir. Kanserin sebebi, vücuttaki insülin hormonu yüksekliğidir. Ekmek bunu çok yükseltir ve trans yağlar, yani pakete girmiş tüm gıdalarda bulunan yağlar, kanser sebebidir. Onun için 'Şeker ve ekmek tüketmeyin, şeker, en tatlı zehirdir' diyorum. Kan şekerini en çok yükselten ekmektir." diye konuştu.

Ekmekte, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının izniyle yüzde 10 katkı maddesi olduğuna da işaret eden Karatay, "O katkı maddesinin içinde bromür var. Bromürün artık kanserojen olduğu tüm çalışmalarda gösterildi. Bromür, klorür gibi ağır bir metaldir. Suriye'de klorür gazı kullanılarak insanlar öldü. Klorür de bromür de aynı gruptan sayılır." ifadesini kullandı.

Bahar halsizliğinin önüne geçmek için

Prof. Dr. Canan Karatay, baharın gelmesine rağmen doğal kış ürünlerinin tüketilmesine devam edilmesi uyarısında bulundu.

Bahar geçişlerinde yorgunluk ve halsizlik de yaşanabileceğine değinen Karatay, "Bahar halsizliğinin önüne geçecek, doğal köy tereyağıdır, zeytinyağıdır, balık yağıdır. Bunları bol bol tüketirsek, bahar yorgunluğu olmaz." dedi.

Bazı gıdalar ile ilgili sindirim güçlüğü yaşanabileceğini vurgulayan Karatay, şöyle konuştu:

"Kilo veremiyorsanız, eğer bir şey yediğiniz zaman gaz oluyorsa bilin ki vücudunuz onu artık tolere edemiyor. Uzun süre kilo vermeyen, alerji şikayeti olanlara gıda intoleransı testini yaptırıyorum ama güvenilir yerlerde yapılması lazım. Eğer gizli bir gıda alerjiniz dahi varsa bilin ki kilo da veremezsiniz, hastalıklardan da kurtulamazsınız."

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