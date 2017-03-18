Prof.Güneş Fransa’da

Kocaeli eski Milletvekili Prof.Dr.Hurşit Güneş, son zamanlarda siyasetle çok fazla ilgileniyor. Hurşit Hoca aylardır Türkiye’yi dolaşıyor, gittiği her yerde CHP örgütleriyle buluşuyor.

Henüz açık açık kendisi ilan etmedi. Ama Hurşit Güneş, 2019 seçimleri öncesi CHP’de bir değişim bekliyor ve kendisi de göreve talip olmaya hazırlanıyor.

Güneş, bu hafta sonu bazı toplantılara katılmak üzere Fransa’da olacak. Önümüzdeki hafta dönünce, 3 gün Gebze ve Kandıra’da referandum çalışmalarına katılacak. Güneş daha sonra da İç Anadolu illerini, ardından Trakya illerini kapsayan yurt içi gezilerine devam edecek. Hurşit Güneş, siyasetin içinde mutlaka önemli bir yer hedefliyor ve gerçekten çok çalışıyor.