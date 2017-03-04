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Projenin ilk startı Oruç Reis Anadolu Lisesi’nden verildi

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Projenin ilk startı Oruç Reis Anadolu Lisesi’nden verildi
Körfez Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından başlatılan proje kapsamında; Oruç Reis Anadolu Lisesi öğrencilerine finansal okuryazarlık eğitimi verildi.

Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Habitat Derneği ve Visa Europe ortaklığında uygulanan 'Paramı Yönetebiliyorum' Projesi kapsamında eğitmen Cansel Soycan finansal okuryazarlık eğitimi için Körfez’deydi. Oruç Reis Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik okulun konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde; Soycan öğrencilere kişisel bütçeye göre harcama ve borçlanma yöntemlerini anlattı.

ÖNEMLİ BİLGİLER, ARDINDAN SERTİFİKA

Körfez Kent Konseyi tarafından düzenlenen ve ilçedeki tüm okullarda gerçekleştirilecek olan eğitimin startının verildiği programa; Körfez Belediye Başkan Yardımcısı ve Kent Konseyi Başkanı İsa Taş, Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Aslı Kuş, Kültür ve Sosyal işler Müdürü Mücahit Bulut, Oruç Reis Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Ertem, Körfez Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Hakan Tosun ve yönetimi, öğretmenler ile öğrenciler katıldı. Öğrencilerinde sorularıyla oldukça renkli geçen eğitimde; gelir gider dengesi, bütçe yapma, tasarruf ve para biriktirme, yatırım yapma ve borçlanma, finansal hak ve yükümlülükler gibi konular işlendi. Program sonrasında protokol üyeleri tarafından eğitime katılan öğrencilere sertifikaları verildi.

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