Promosyon parasını bankadan alamıyor

İzmit Şirintepe’de oturan Ferhat Çiçek, emekli maaşını Ziraat Bankası Kuruçeşme Şubesi’nden alıyor.

Çiçek, maaşını aldığı bankadan 5 yıl süreli kredi almış, taksit olarak her ay 600 TL maaşından kesiliyor. Bu arada, kredi geri ödemesinde bir ara aksama olmuş, banka takibe almış. Bu nedenle, devletin verdiği 375 TL emekli promosyonunu banka Çiçek’e ödemiyor.

Çiçek, “Takipte olduğum için banka yetkilileri, promosyon parasını ödemeyeceklerini söylediler. Maaşımdan banka her ay 600 TL kesiyor. Yani borcumu ödüyorum. O parayla bunun ne alakası var. Ben, devletin promosyonumun tarafıma ödenmesini istiyorum” dedi. Doğrusu hak vermemek elde değil.