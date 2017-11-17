Prosis’in araçları TMSF’den satışta

FETÖ operasyonları kapsamında ortakları hakkında soruşturma yürütülen, KHK ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen Prosis Yangın Sistemleri Ltd.Şirketi’ne ait araçlar, yönetimini üstlenen Kocaeli Kayyum Heyeti tarafından bugün satılıyor.

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı’nda saat 10.00’dan itibaren yapılacak satışta yeter fiyat verilmezse, araçlar 4 Kasım’da tekrar satışa sunulacak. Araçlar için belirlenen muhammen bedeller şöyle: Audi A4 binek oto 60 bin TL, KİA Sorento Jeep 42 bin TL, Renault kapalı kasa kamyonet 39 bin TL, Renaut Master açık kasa kamyonet 30 bin TL, Renault Traffic panelvan kamyonet 40 bin TL, Renault Traffic panelvan kamyonet 50 bin TL, Renault Traffic panelvan kamyonet 50 bin TL, Ford minibüs 15 bin TL, Ford minibüs 11 bin TL.