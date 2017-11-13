Prosis’in araçlarını kayyum satışa çıkarttı

FETÖ operasyonları kapsamında ortakları hakkında soruşturma yürütülen, çıkartılan KHK ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen, yönetimi Kocaeli Kayyum Heyeti’nde bulunan İzmit Çarşı Yapı’daki Prosis Yangın Sistemleri Ltd.Şirketi’ne ait araçlar Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı (KVD) tarafından satışa çıkartıldı.

17 KASIM CUMA GÜNÜ

Prosis’in araçlarının satışı 17 Kasım Cuma günü saat 10.00’dan itibaren İzmit’teki KVD Merkez Bina’da yapılacak. Satışa sunulan araçlar arasında Audi A4 binek otomobil, KİA Sorento jeep, Renault kapalı kasa kamyonet, Renault Master açık kasa kamyonet, Renault Trafic panelvan kamyonet ve Ford minibüs de bulunuyor.

