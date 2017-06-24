Protokol ve siyasilerden bayram mesajları 

Ramazan Bayramı dolayısıyla protokol ve siyasiler bayram mesajı yayınladı.

Diyarbakır Valiliği'ne atanan Vali Hasan Basri Güzeloğlu’ndan bayram mesajı:

Vali Güzeloğlu, mesajında, manevi güzelliklerin en üst düzeyde yaşandığı, rahmetin, bereketin ve şefaatin müjdelendiği mübarek bir Ramazan ayını daha geride bırakarak, huzur içinde bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayram günlerinin, birlik ve beraberliğin en sıcak şekilde hissedilen manevi ve kültürel değerler olduğunu vurgulayan Vali Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"Bayramlar, insanları kaygılardan uzaklaştırarak, gönülleri yakınlaştırmakta, kişisel çekişmeleri, kırgınlıkları unutturarak, kardeşlik duygularının yeşermesine, pekişmesine imkan sağlamakta ve toplumsal yaşamda yardımlaşma ve dayanışmanın gerekliliğini hatırlatmaktadır. Manevi yönden büyük değeri olan bu özel günlerde, yoksulları, yetimleri, düşkün ve yaşlıları, sevgi evlerinde kalan yavrularımızı, huzurevinde yaşamını sürdüren büyüklerimizi, şehit ailelerimizi, gazilerimizi, hastalarımızı ziyaret ederek, onları hatırlamak, acılarını paylaşmak hepimizin insani görevi olup, sıcak ilgi ve şefkatimizi onlara hissettirmek en önemli sorumluluklarımızın arasındadır. Bayramlar, Rabbimizin bir nimeti olmasının yanı sıra, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, kardeşlik ahdimizi yenilemek için de önemli bir fırsattır."

Vali Güzeloğlu, Diyarbakır Valiliği görevine atanması nedeniyle, 1 Ekim 2014 tarihinden bu yana büyük bir onurla yürüttüğü Kocaeli Valiliği görevinden ve bu güzel şehirden ayrılacağına işaret ederek, "Büyük ilgi ve sevgilerini gördüğüm değerli Kocaelili hemşehrilerimden haklarını helal etmelerini diliyor, Ramazan Bayramlarını kutluyor, bu mübarek bayramın ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu “Ramazan Bayramı” mesajı yayımladı.

Katırcıoğlu’ndan Ramazan Bayramı mesajı:

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun "Ramazan Bayramı" mesajı şöyle;

Bayramlar, millet olarak dayanışma, kaynaşma, birlik ve beraberlik duygularımızın en üst seviyede yaşandığı, sevgi, dostluk, kardeşlik ve manevi duygularının en üst seviyede hissedildiği müstesna günlerdir.

Böyle günlerin iyi ahlakı, küçükleri sevindirmeyi, büyüklere saygı duymayı hatırlatan, tüm insani değerlerin paylaşılmasını sağlayan yönünü unutmamalıyız; bayram coşkumuzu, ailelerimizle, neşenin sembolü çocuklarımızla, yaşlılarımızla, şehitlerimizin yadigârlarıyla, gazilerimizle paylaşarak çoğaltmalıyız.

Bayramda dargınlar barışacak. Kardeşler kucaklaşacak. Büyüklerin elleri öpülecek. Garibin, kimsesizin kapısı çalınacak. Hastalarımız ziyaret edilecek. Şehitlerimiz kabristanlarda ziyaret edilecek. Kabristanlarda Fatihalar okunacak. Çocuklar bayram neşesiyle dolacak.

Çocuklarımızın bu neşesine, Ramazan ve Bayramın kutsallığına, ülkemizin birlik ve dirliğine, insanımızın huzuruna ve hayatına kast eden hainlerin sebep olduğu terör saldırılarında hayatını kaybeden sivil vatandaş ve emniyet güçlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Mübarek Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu güzel günlerin ve Ramazan Bayramı’nın Türkiye başta olmak üzere Gönül Coğrafyamıza, İslam Âlemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden diliyorum.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu twitterdan paylaştığı bayram mesajında, “Büyükşehir Belediyemizin ve iştiraklerimizin çalışanlarıyla bayramlaştık. Hep beraber Allah nice bayramlar geçirmeyi nasip etsin.” dedi.

DSP Kocaeli İl Başkanı Halim Dedeoğlu:

Demokratik Sol Parti(DSP) İl Başkanı Halim Dedeoğlu,“Sevginin, kardeşliğin, barışın, huzurun ve adaletin olduğu bir dünya dileğiyle, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı kutlu olsun.” dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez:

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez yayımladığı mesajda, “Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif’in sonuna gelerek; hamdolsun, millet olarak sevgiyle, muhabbetle kucaklaşacağımız bir bayrama daha kavuşuyoruz. Ramazan Bayramımızı kutluyor; bu mübarek günlerin, tüm İslam alemiyle birlikte bizlerin de birliğine, beraberliğine, kardeşliğine vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum. Maalesef dünyanın pek çok yerinde Müslümanlar, bu bayrama da boynu bükük, yüreği yaralı, gözleri yaşlı şekilde giriyor. İnşallah, bu mübarek günler, kardeşlerimizin kurtuluşuna; tüm insanlığın huzur ve güven içinde geleceğe umutla bakabilmesine vesile olur. Biz, ülke ve millet olarak, ilgili kamu kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, her zaman olduğu gibi, Ramazan ayı boyunca da ilçemizin dört bir yanında kardeşlerimizle bir arada olmaya çalıştık.”

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran:

"Belediye personelimiz ile bayramlaştık. Tüm personelimize, Körfezimize mutlu, sağlıklı bir bayram diliyorum."