Prova yapıldı.. İki gün coşkuyla kutlanacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın yıl dönümü resmi kutlamalarıyla ilgili prova bugün yapıldı. Pazar günü resmi kutlamaların yapılacağı Kocaeli Valilik Kompleksi A Kapısı’nda bugün yapılan provalara kurum temsilcileri, askeri kesim temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

1400 ÖĞRENCİ 100 ÖĞRETMEN GÖREV ALACAK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın provasında Vali Yardımcısı Beyazıt Tanç, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Haşim Batur, General Memduh Tağmaç Kışlası Komutanı Albay Sinan Gökoğlu, tören yöneticileri Yahya Kaptan Anadolu Lisesinden Göksel Ali Argun, Tevfik Sena Arda MTAL’den Gürkan Öztürk, Gazi Anadolu Lisesi’nden Mustafa Kürkan görev aldı.

Provalarda, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 33 okul, 1400 öğrenci ve 100 öğretmen Garnizon komutanlığına bağlı birliklerle, Jandarma emniyet teşkilatından görevli polisler hazır bulundu. Yapılan provada, pazar günkü resmi törenlerde yapılacak düzen ele alındı.

İKİ GÜNLÜK 29 EKİM PROGRAMI

Cumhuriyet Bayramı’nın 94’üncü yıl dönümü kutlamaları, 28 Ekim Cumartesi günü başlayacak. Saat 13.00’te Kültür Tepesi’nde düzenlenecek törende Atatürk Anıtı’na çelenk konulacak.

29 Ekim Pazar günü ise, kutlamalar saat 10.00’da Valilik Karamürsel Alp Salonu’nda Vali Hüseyin Aksoy’un tebrikleri kabulü ile başlayacak. Saat 10.30’da da Valilik A Kapısı önünde resmi geçit töreni düzenlenecek.

Vali Hüseyin Aksoy ve eşi, pazar akşamı saat 19.00’da da The Ness Otel’deki Cumhuriyet Balosu’nda kent temsilcilerini ağırlayacak.

Şennur YILDIZ