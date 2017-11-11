PTT ailesi, 177’nci yıl dönümünü kutladı

PTT Başmüdürü Adnan Sert’in ev sahipliğinde bu yıl 8’incisi yapılan dayanışma ve kaynaşma gecesine Başmüdür Yardımcıları Adnan Yurtbaşı ve Turan Gür, ilçe müdürleri ile Başmüdürlük ve 12 ilçe de 18 PTT merkezinde görev yapan yaklaşık 400 çalışan ve ailesi katıldı. Daha önce ilimizde Başmüdürlük yapan halen İstanbul Anadolu Yakası Başmüdürü olan Necati Yoldaş’ta gecede onur konuğu olarak yer aldı.

KALİTEMİZ SÜREKLİ ARTIYOR

Dayanışma ve Kaynaşma gecesinin açılış konuşmasını yapan PTT Kocaeli Başmüdürü Adnan Sert, “Ülkemizin en köklü, en saygın kuruluşlarından biri olarak varlığını 177 yıldır devam ettiren PTT’miz, her geçen gün artırdığı kalite standartları ve üstün hizmet anlayışı ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi ve halkımızın takdirini kazanmayı başarmıştır” dedi.

PTT’nin geçmişle, gelecek arasında bir köprü kurduğunu ve 177 yıllık birikim ve deneyimlerinden ödün vermeden faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğünü belirten Sert, başarıda emeği geçen PTT çalışanlarını, emeklilerini ve ailelerini özverili çalışmaları ve katkılarından dolayı kutladı.

NECATİ YOLDAŞ DA KATILDI

Geceye onur konuğu olarak katılan PTT İstanbul Anadolu Yakası Başmüdürü Necati Yoldaş, Kocaeli Başmüdürü Adnan Sert ile 33 yıl önce tanıştıklarını 15 yıldır da başmüdür olarak görev yaptıklarını belirtti. Kocaeli’de 7 yıl başmüdürlük görevinden bulunduğunu hatırlatan Yoldaş, “Çok güzel günler geçirdik. PTT Kocaeli çalışanları bıraktığımızın üzerine kat kat fazlasıyla koyduklarını gördüm. Uyumlu ve başarılı çalışmaları nedeniyle kendilerini kutluyorum.” dedi.

PTT çalışanları 177’nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen dayanışma ve kaynaşma gecesinde dans edip, doyasıya eğlendiler.