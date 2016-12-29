PTT çalışanları TİS’ten doğan haklarını istiyor

Memur Sen’e bağlı Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası (Birlik Haber Sen) Kocaeli Şubesi 2015 yılı 3. Dönem Toplu Sözleşmede mutabık kalınan maddelerin yürürlüğe konulması talebini yetkilileri duyurmak amacıyla basın açıklaması yaptı.

İzmit PTT Dağıtım Ofisi’nde gerçekleşen basın açıklamasına kurum çalışanları katıldı. Basın açıklamasını Birlik Haber Sen Şube Başkanı Tacettin Mazlum okudu. Mazlum, “2015 yılı 3. Dönem Toplu Sözleşmede dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik ile imzaladığımız Toplu Sözleşme mutabakatından hayata geçirilmeyen ve sıkıntısını çalışanlar olarak yaşadığımız taleplerimizin bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz.”

UÇURUMUN KENARINDAN DÖNDÜK

Tacettin Mazlum açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Millet olarak sonuna geldiğimiz 2016 yılında büyük imtihanlardan geçtik. 15 Temmuz’da bir dönüm noktası yaşadık. Millet olarak hep birlikte uçurumun kenarından döndük. Hain FETÖ kalkışmasıyla amaçlarına ulaşamayanlar, canlı bombalarla faiz ve döviz lobileriyle, suikastlarla birliğimizi, beraberliğimizi bozmak için yeni hileler deniyorlar. Canlı bombalarla hafta sonu iznine çıkan askerlerimizi, sivil vatandaşlarımızı hedef alıyorlar. Korumasız ve silahsız bize emanet olan Rus Büyükelçi Andrey Karlov’u sırtından vuracak kadar alçak olduklarını gösterdiler.

TRT’Yİ DARBECİLERDEN BİZ TEMİZLEDİK

Kayseri’de, İstanbul’da, 15 Temmuz’da ülkemiz, milletimiz için şehit olanlara rahmet, gazilere acil şifalar diliyorum. Ülke gerçekleri ve kamu çalışanlarının sorunlarıyla yakından ilgilenmeyi, kendine şiar edinen sendikamız, başta millete yönelik vesayet operasyonu olan 15 FETÖ/PYD terör örgütünün darbe girişimini millet iradesiyle durdurulmuş ve her zaman demokrasiden, sivil iradeden yana olmuştur. 15 Temmuz gecesi TRT’nin darbeciler tarafından işgal edildiğini duyduğumuz anda oraya ilk gidenlerdeniz ve TRT’nin darbecilerden temizlenmesinde büyük rol oynadık. Bu söylediğime TRT’nin güvenlik kameralarından ulaşabilirsiniz.

SORUMLU SENDİKACILIĞIN GEREĞİNİ YAPTIK

Bizler sorumlu sendikacılığın gereği olarak 2016 yılında birçok badire atlatan ülkemizin selameti için kamu görevlileri olarak sıkıntılarımızı dillendirmedik. Adeta yutkunduk. Şuan bütün kamu görevlilerinin en büyük sıkıntısı 2015 yılı 3.Dönem Toplu Sözleşmede mutabakata varılan maddelerin yürürlüğe konulmamasıdır. Bu da bizleri ziyadesiyle üzmektedir. 2015 yılı 3. Dönem Toplu Sözleşmede dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik ile imzaladığımız Toplu Sözleşme mutabakatından hayata geçirilmeyen ve sıkıntısını çalışanlar olarak yaşadığımız taleplerimizin bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz.

Ayşegül KALAYCI