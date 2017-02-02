PTT’de yeni Başmüdür

Necati Yoldaş’ın PTT İstanbul Anadolu Yakası Bölge Müdürlüğü’ne terfi edişinin ardından Kocaeli PTT Başmüdürlüğü görevi bir süredir boş bulunuyordu. Kocaeli PTT Başmüdürlüğü’ne atama yapıldı.

YENİ MÜDÜR SAMSUN’DAN

PTT Samsun Başmüdürlüğü görevini yürüten Adnan Sert, PTT Kocaeli Başmüdürü olarak hafta başında ilimize gelip görevine başladı. Kocaeli PTT’nin yeni Başmüdürü Adnan Sert 1960 Samsun doğumlu. PTT’deki görevine 1984’de Zonguldak Şubesi’nde memur olarak başladı. Bolu, Elazığ Başmüdürlüğü’nün ardından 2011’den beri PTT Samsun başmüdürlüğü görevini yürütüyordu. Kocaeli PTT Başmüdürü Adnan Sert, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu, evli, iki çocuk babası.