PTT’den emekli personele vefa

PTT yemekhanesinde gerçekleşen etkinliğe; PTT Kocaeli Baş Müdürü Adnan Sert, müdür yardımcıları Adnan Yurtbaşı, Turan Gür, Birlik Haber Sen Şube Başkanı Tacettin Mazlum, birim müdürleri ve emekli personel katıldı.

Kahvaltıda konuşan PTT Kocaeli Başmüdürü Adnan Sert, “Kuruluşumuzun 177’nci yıl dönümünü kutlama bahanesiyle emeklilerimizi de unutmadığımızı, onlarla bir vesile ile bir araya geleceğimizi, yarın burada oturan tüm arkadaşlarla birlikte biz de sizin gibi aynı sırada oturacağımızı bildiğimiz için, emeklilere verdiğimiz değerini bildiğimiz, 177 yılın belli bir döneminde bu kuruma hizmet ettiğiniz bu kuruma fayda sağladığınız için sizlerle birlikte olmak istedik. Bu davete icabet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu davetlerimiz sik sik devam edecek. Bizim amacımız sizleri unutmak değil sizlerle bu kurumu 178 ve diğer yıllara taşımak. Biz bu kurumu bu günlere hep beraber getirdik. Taşıyla, toprağıyla, bilgisayarıyla hiç bilmeden savaşarak getirdik. Türkiye’nin en büyük kurumu haline gelmesinde en büyük fayda sizlerin özverili çalışmalarıydı. Biz de emekli olacağız hatırlanmak isteyeceğiz. Biz sizleri hatırlamaya devam edeceğiz. Sizlere kapımız her zaman açık” dedi.

Ayşegül Kalaycı