PTT'den öğretmenlere jest

PTT Kocaeli Şubesi’nden yapılan açıklamada,

PTT’den geleceğin mimarı öğretmenlerimize 24 Kasım 2017 tarihinde kutlayacağımız “Öğretmenler Günü” için kampanya düzenlenmiş olup, Öğretmenler Günü öncesinde 5 iş günü (17-20-21-22-23 Kasım 2017) öğretmenlerimize kurum kimlik belgelerini ibraz etmek suretiyle ticari gönderiler hariç postaya verilen Posta Kargosu ve APS Kurye gönderilerine yurtiçinde %25 indirim uygulanacaktır.