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PTT'den öğretmenlere jest

PTT'den öğretmenlere jest

PTT AŞ, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerin posta kargosu ve APS kurye gönderilerine yurt içinde % 25 indirim uygulayacak.

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PTT Kocaeli Şubesi’nden yapılan açıklamada, 

PTT’den geleceğin mimarı öğretmenlerimize 24 Kasım 2017 tarihinde kutlayacağımız “Öğretmenler Günü” için kampanya düzenlenmiş olup, Öğretmenler Günü öncesinde 5 iş günü (17-20-21-22-23 Kasım 2017) öğretmenlerimize kurum kimlik belgelerini ibraz etmek suretiyle ticari gönderiler hariç postaya verilen Posta Kargosu ve APS Kurye gönderilerine yurtiçinde %25 indirim uygulanacaktır.

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