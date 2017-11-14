PTT'den öğretmenlere jest
PTT AŞ, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerin posta kargosu ve APS kurye gönderilerine yurt içinde % 25 indirim uygulayacak.
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PTT Kocaeli Şubesi’nden yapılan açıklamada,
PTT’den geleceğin mimarı öğretmenlerimize 24 Kasım 2017 tarihinde kutlayacağımız “Öğretmenler Günü” için kampanya düzenlenmiş olup, Öğretmenler Günü öncesinde 5 iş günü (17-20-21-22-23 Kasım 2017) öğretmenlerimize kurum kimlik belgelerini ibraz etmek suretiyle ticari gönderiler hariç postaya verilen Posta Kargosu ve APS Kurye gönderilerine yurtiçinde %25 indirim uygulanacaktır.
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Etiketler : PTT, 24 Kasım Öğretmenler Günü
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