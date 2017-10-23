PTT’nin 177’nci yaş günü kutlandı

Yaş günü nedeniyle basın toplantısı düzenleyen PTT Kocaeli Başmüdürü Adnan Sert kuruluşun vatandaşa hizmetleri konusunda bilgi verdi. Dün, PTT İzmit Merkez Şubesinde gişede işlem için 177’nci sıra numarasını alan İzmit Şirintepeli emekli Bayram Dikmen(77) de sürpriz hediyeler kazandı.

PTT Kocaeli Başmüdürü Adnan Sert’in verdiği bilgiler şöyle:

“PTT Başmüdürlüğünün ilimizde 18 adet PTT merkezi, 73 adet PTT şubesi, 5 adet PTT acentası olmak üzere 96 iş yeri bulunuyor. 879 personel, 52 ATM cihazı ile hizmet veriliyor.”

Başmüdür Sert, “Güçlü Türkiye’nin yenilenen PTTS’si” sloganıyla hizmet verdiklerini 2017 yılında açılması planlanan 15 PTT şubesinin büyük bölümünün hizmete girdiğini anlattı. Sert, 8 Kasım günü PTT ailesinin topluca kuruluş yıl dönümünü kutlayacağını da hazırlattı, 1840 yılında kurulan PTT’de hizmet eden herkese, emeklilere, ailelere teşekkürlerini iletti.