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Purçu Roman vatandaşlara seslendi: “Bana sahip çıkmaya mecbursunuz”

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Purçu Roman vatandaşlara seslendi: “Bana sahip çıkmaya mecbursunuz”
Roman kökenli CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, referandum çalışmaları kapsamında bugün İzmit’teydi.

Çeşitli ziyaretler yapan, Roman mahallelerinde vatandaşlarla buluşan Purçu, hemşerilerine seslendi, “Bana sahip çıkmaya mecbursunuz. Sizin sorunlarınız için orada çırpınıyorum. Romanlar yaşayamıyor, yoksul, fakir, işsiz ve gariban” dedi.

Özcan Purçu ilk olarak programı düzenleyen İzmit İlçe binasına gelerek burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Programlarda Purçu’ya Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür, İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya ve parti örgütü eşlik etti.
 

OY TAHMİNİNİ AÇIKLADI
Özcan Purcu, “Hayır oyları iyi gidiyor. Hükümet tarafından hayır oylarının düşük olduğuna dair açıklama yapılıyor. Ama tam tersi, onlar kendi içinde suni kavgalar çıkarıyorlar. Birçok AKP’li vekil dahil hayır verecek. Türk milleti öyle bir millet ki önce vatanını ve bayrağını düşünür. O yüzden bizler kendimizi değil, bayrağımızı, vatanımızı ve ülkemizi korumak için oy istiyoruz. Türkiye genelinde hayır oyu yüzde 60 oranında geçecek” diye konuştu.

SİZİN DİLİNİZDEN ANLAYAN VEKİL
Ardından heyete Roman vatandaşlarının yaşadığı Tavşantepe Mahallesi Kireçocakları mevkiine giderek burada Roman vatandaşlarla kahvehanede bir araya geldi. Purçu’yu aralarında gören Roman vatandaşlar büyük coşku yaşadı. Kahvehanede ilk olarak vatandaşa seslenen İl Başkanı Sarıbay, “Sizin dilinizden olan, sizden olan, sizi anlayacak en iyi kişi olduğu için Özcan Purçu’yu sizle buluşturduk. Bu referandum sürecinde herhangi bir siyasi baskı altında kalmadan, hangi partiye oy verirseniz verin hayırla oyunuzu kullanmanızı bekliyoruz. Çünkü hayır dışında vereceğiniz oy ülkemizi daha kötü durumda yapacak” dedi.

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ANASI BOHÇACI, BABASI SEPETÇİ
Roman kökenli vekil Özcan Purçu, konuşmasında şunları söyledi:
“- 2015 yılında Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşandı. CHP direkt ön seçim varken, anası bohçacı, babası sepetçi olan bir Roman çocuğunu vekil yaptı. Şans olarak yaptı ama aslında bunu Romanlar için yaptı. Genel başkanımız sizlere ve değer verdiği için gereklilik olduğu için yaptı. Size bir mesaj var burada. Hep dışlanan, ötekileştirilen, mahalle önünden geçilip ancak içine girilmeyen bir toplumun mecliste bir sandalyesi oldu. Herkes açılım dedi, saçılım oldu. Kentsel dönüşüm dedi, kentsel felaket oldu. Ne doğru düzgün Roman açılımı gördük ne de kentsel dönüşüm. Hep vaat verildi ama bir şey yapılmadı. Alın işte gerçek Roman açılımı böyle olur.

ROMAN ÇOCUKLARINI BEN OKUTACAĞIM
Lütfen çocuklarımızı okula gönderelim, eğitimlerini tamamlatalım. Üniversite okutamayacağım diyen varsa. Kaç tane olursa olsun, üniversiteye giden bütün çocukları ben okutacağım. Hepsine burs vereceğim. Bir de çocuklarımızı erken evlendirmeyelim olur mu?. Oy verirken bilinçli olacağız. Neye oy verdiğimizi bileceğiz. Sizin evleri yıkıyorlar. Bu mahallede AKP’ye çok oy çıkmış. Neden sizin evinizi yıkıyorlar o zaman? Niye sahip çıkmıyorlar? Hükümetin bütün gözü Roman mahallelerinde. Bundan sonra oy yok arkadaşlar. Bana sahip çıkmaya mecbursunuz. Sizin kendi çocuğunuz milletvekili olsa duygulanırım. Sizin sorunlarınız için orada çırpınıyorum. Romanlar yaşayamıyor, yoksul, fakir, işsiz ve gariban”

Çiğdem ARMAĞAN

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