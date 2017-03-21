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'Raf ömrü uzun ekmeğe dikkat'

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'Raf ömrü uzun ekmeğe dikkat'
Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Kolivar, günübirlik tüketim için üretilen ekmekte hiçbir katkı maddesi bulunmadığını belirterek, "Raf ömrü uzun, ambalajlı ekmeklere dikkat edilmeli." dedi.

Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Cihan Kolivar, Adana'da bir firma tarafından üretilen ekmekte genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) kullanıldığı iddiasına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ekiplerinin ciddi denetimleri bulunduğunu, GDO'lu katkı maddesi kullanılma ihtimalinin çok az olduğunu söyledi.

Kolivar, günübirlik tüketim için üretilen ekmekte sadece un, su, maya ve tuz kullanıldığını belirterek, "Bu ekmekte hiçbir katkı maddesi olmaz. Zaten katkı maddesi fırıncıya ek masraf getiriyor." dedi.

İstanbul'daki fırıncıların günde ortama 2 bin 500 ekmek ürettiğini bildiren Kolivar, bunların yüzde 30'unu fırıncıların sattığını, kalan yüzde 70'lik kısmının ise bakkal, market, restoran ve lokanta gibi yerlere verildiğini söyledi.

"14 bin 600 lira para cezası var"

Cihan Kolivar, GDO'lu katkı maddesi kullanılması halinde para cezasının 14 bin 600 lira olduğunu belirterek, denetimin ciddi şekilde yapıldığını, bu yüzden GDO'lu katkı maddesinin rahat bir şekilde kullanılamayacağını savundu.

İstanbul genelinde faaliyet gösteren fırın sayısının 3 bin 500'e ulaştığını bildiren Kolivar, bunların yaklaşık üçte birinin, yani bin 100'ünün ruhsatsız olduğunu, buralardan ekmek alırken daha dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Kolivar, İstanbul'da rutubetin etkisiyle ekmeklerin hızlı bir şekilde bayatladığını ifade ederek, raf ömrü uzun, ambalajlı ekmeklere dikkat edilmesi gerektiğini, bu ekmeklerde katkı maddesi kullanıldığını söyledi.

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