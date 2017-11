Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ulu önder Atatürk, bundan tam 79 yıl önce aramızdan ayrıldı. Her 10 Kasım'larda olduğu gibi bu yıl da O'nun için törenler düzenlendi, saygıyla, minnetle ve özlemle anıldı. Dünyanın hiç bir ülkesinde, hiç bir lider için benzer bir tören düzenlenmezken Türk Milleti 79 yıldır 10 Kasım'larda Ata'sı için anmalar düzenliyor, saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuyor. Bu yıl çok daha anlamlıydı sanki törenler. Denizde, karada her yerde, her okulda, hemen her kurumda, sokaklarda, Atatürk için anmalar vardı. Türk halkı Ankara'ya koştu, Anıtkabir'e adeta aktı. "Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir" diyen Atatürk yüreklerde bir kez daha yaşatıldı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle eminim bu hafta da çeşitli etkinlikler olacak. Sergiler açılacak, paneller düzenlenecek. İlke ve devrimleri anlatılacak. Amaç, O'nu daha iyi anlamak ve anlatabilmek. Birlik ve beraberliğe en ihtiyaç duyduğumuz şu sıralar Atatürk'ü çok daha iyi anlamalıyız. O'nun çizdiği yolda, çalışkanlığını zekasını örnek alarak ilerlemeliyiz Kurduğu Cumhuriyeti korumalı, layıkıyla yaşatmalıyız.

Rahat uyu Ata'm. Seni görüyor, anlıyor ve hissediyoruz. Emanetinin bekçileri olmaya devam edeceğiz.

Sağlıklı, mutlu bir hafta diliyorum.