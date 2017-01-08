Rahman, 1937 Sekaspor’a geri döndü

SAYFANBOLU’YA GİTMİŞTİ
Bağçeşmespor altyapısında yetişen, 4 yıl küçük yaş gruplarında forma giydikten sonra A takıma yükselen Rahman Parmak, geçen yıl sezon başında Kızıltepe Fıratspor’a gitmişti. Bu takımda yarım sezon oynadıktan sonra 1937 Sekaspor’a gelen 20 yaşındaki genç forvet, bu sezon başında da Karabük Safranboluspor’a transfer oldu. 1937 Sekaspor, yarım sezon formasını giyen genç oyuncuyu, ara transferde yeniden kadrosuna kattı.
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