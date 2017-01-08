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Rahman, 1937 Sekaspor’a geri döndü

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Rahman, 1937 Sekaspor’a geri döndü
Süper Lig takımlarından 1937 Sekaspor, geçen yıl devre arasında Kızıltepe Fıratspor’dan transfer ettiği Bağçeşmespor’un eski futbolcusu Rahman Parmak’ı  kadrosuna dahil etti.

SAYFANBOLU’YA GİTMİŞTİ

Bağçeşmespor altyapısında yetişen, 4 yıl küçük yaş gruplarında forma giydikten sonra A takıma yükselen Rahman Parmak, geçen yıl sezon başında Kızıltepe Fıratspor’a gitmişti. Bu takımda yarım sezon oynadıktan sonra 1937 Sekaspor’a gelen 20 yaşındaki genç forvet, bu sezon başında da Karabük Safranboluspor’a transfer oldu. 1937 Sekaspor, yarım sezon formasını giyen genç oyuncuyu,  ara transferde yeniden kadrosuna kattı.

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