"Rahmet ve minnetle anıyoruz"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 79’uncu yıldönümü dolasıyla bir mesaj yayınladı.

“Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete uğurlamamızın 79’uncu yılında minnetle ve şükranla anıyoruz” diyen Başkan Karaosmanoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kurtuluş yıllarında özgürlüğe varışın her aşamasında onun liderliği ve müdahalesi belirleyici ve tayin edici bir nitelik arz etmiştir. Türk milletinin asla esaret altına alınamayacağını, her koşulda iradesini ortaya koyacağını tüm dünyaya göstermiştir. Türk milletini hak ettiği onurlu ve bağımsız yaşama seviyesine çıkarma konusunda gösterdiği üstün çaba ve mücadeleye olan vefa ve gönül borcumuz şüphesiz ebediyete kadar devam edecektir. Onun millet iradesine dayanarak gösterdiği üstün basireti küçültmeye, sulandırmaya ve bu yolla da Cumhuriyet’in temellerini bozmaya yeltenenlere en iyi cevabı yine büyük Türk milleti vermiştir, her daim verecektir. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve millî mücadelenin kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ü, bizlere emanet ettiği muhteşem millet mirasına ve çağdaş medeniyetler seviyesine çıkma hedefine hiçbir kötü ve hain niyetin musallat olamayacağı inancımı yineleyerek ölümünün 79. yılında sevgi, saygı ve hürmetle yâd ediyorum”