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Raif Uzuner: “Oynadıkça özgüven kazanıyoruz”

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Raif Uzuner: “Oynadıkça özgüven kazanıyoruz”
Karaköprü Belediyespor karşısında etkili oyun sergileyen ve bir de gole imza atan takım kaptanı Raif Uzuner, “Oynadıkça özgüven kazanıyoruz. Hocalarımızın gösterdiğini iki maçta en az kusurla uyguladık.

Taktik antrenmanlardan sonra daha da iyi olacağız” dedi.

RAİF UZUNER’İN MESAJI:

 “Henüz başlayalı 9 gün oldu. Hazırlık sürecimiz güzel geçiyor. Şimdi bizden daha genç arkadaşlarımız var. Biz de genciz tabi ama onlar bu ortamları yeni yeni görüyorlar. 9 gündür kondisyon çalışıyoruz. Hazırlık maçından sadece bir gün önce taktik çalıştık. Hocalarımızın gösterdiklerini iki maçta en az kusurla uyguladığımızı düşünüyorum. Bir idmanda sahaya bunu yansıtabiliyorsak daha çok taktik idmana girdikçe takımın daha iyi olacağını, yavaş yavaş oturacağını söylemek mümkün. Onur ile beraber bu görevi yürütüyoruz. Kaptanlık bize çok gençken geldi. Allah var; çocuklar da çok saygılı ve kibarlar. Bir sıkıntı hiç çıkarmıyorlar. Onların böyle olması bizim işimizi kolaylaştırıyor. 9 gündür profesyonel gibiler; alıştılar, profesyonelce davranıyorlar ve çalışmaya başladılar. Takım yavaş yavaş oturuyor. Daha kampa gideceğiz ve çok hazırlık maçı yapacağız. Her hazırlık maçında üstüne koyacağız. Oynadıkça daha çok özgüven kazanacağız. Sonunda güzel bir şablon ortaya çıkacak. dışardan bize destek az. Erhan başkan da yalnız kalıyor. Bunu içerden görebiliyoruz. Başkanımız bize destek çıkıyor, arkamızda duruyor. Tek başına mücadele ediyor. Hepimiz İzmit’in çocuğuyuz ve biz Kocaeli’nin takımıyız. Kentin büyüklerinin bize sahip çıkmasını canı gönülden istiyoruz”

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