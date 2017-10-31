Raife Osmanoğlu vefat etti
İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Eryiğit Sokak No:15’de oturan kuaför Sebahattin Osmanoğlu’nun eşi Raife Osmanoğlu(68) felç rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.
A+A-
3 çocuk annesi olan Raife Osmanoğlu’nun cenazesi Secde Camii'nden alınarak Derince Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
Bu haber toplam 66 defa okunmuştur
Etiketler : Raife Osmanoğlu, vefat
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.