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Raife Osmanoğlu vefat etti

Raife Osmanoğlu vefat etti

İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Eryiğit Sokak No:15’de oturan kuaför Sebahattin Osmanoğlu’nun eşi Raife Osmanoğlu(68) felç rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.

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3 çocuk annesi olan Raife Osmanoğlu’nun cenazesi Secde Camii'nden alınarak Derince Merkez Mezarlığında toprağa verildi.

 

 

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