Rakip değil, işi kendimiz zorlaştırdık

Rakibin dışarda tek galibiyeti yok, üstüne üstlük 11 maçın 9’unda gol bile atamamış. Doğal olarak hepimiz çok kolay bir maç olur, güle oynaya kazanırız diye düşünüyorduk. Sadece taraftar veya basın değil, teknik ekibin ve futbolcuların da düşüncesi farklı değildi. Teknik ekip çift forvetli, hücuma yönelik bir kadro tercihi yaptı. Bunu yaparken orta sahadan bir adam eksiltti. Futbolcunun da böylesi rakipler karşısında konsantre olması çok güçtür. Rakip zayıf, bir an önce golü bulup farka gidelim diye düşünürken oyun disiplinini kaybedersiniz. Dünkü maç tam böyle oldu. Orta sahada az adamla kalmanın, topu alanın golü düşünmesinin sonucunda maçın ilk yarım saatinde beğenmediğimiz Manavgat takımı üç gol pozisyonu buldu. İlkinde, maçın hemen başında ofsayt diye iptal edilen golleri var ki, pozisyonu yakından görenler Manavgatlı futbolcunun geriden geldiğini söylüyorlar. 65 numaralı oyuncuları sağdan sağlam bindirmeler yaptı. 77 numaralı oyuncuları ilk yarım saate girilirken elverişli bir fırsattan yararlanamadı.

DEVRE BİTİNCE ACABA MI DEMEYE BAŞLADIK

Rakip ilk yarıda fazla adamla ileri çıkıp aslında bizim ekmeğimize yağ sürdü. Böylesi bir taktik karşısında sayısız pozisyon bulmamız, goller atmamız gerekirdi. Rakip buna davetiye çıkardı. Ancak hiç öyle olmadı. Düşünün ki, bizim koca ilk yarı topu topu 2 pozisyonumuz var. İlkinde Sinan’ın pasında Oğuzhan müsait durumdaydı ama geç kaldı, ikincisinde devre biterken yine Ozi, altı pastan zoru başardı. Hakemin ilk yarını bitiren düdüğü çaldığında hepimiz şaşkındık, acaba mı demeye bile başladık. İkinci yarıda Antalya ekibi hücumdan vazgeçti, savunmaya çekildi. Belki ki, kalabalık adamla sağlam savunma yaparak, dakikaları eritecek, puanı bu şekilde alacaktı. İkinci yarıda 13 dakikayı boşa geçirdik. Rakip kaleye ilk tehlikeli atağı 58’de geliştirebildik. Burak Özbakır sağdan kesti, Oğuzhan vurmakta geç kaldı. Bir dakika sonra yüreğimizi ağzımıza getiren bir pozisyon var. Can Emre’nin kalesini terk ettiği anda Murat Başak çıkarken hatayı pas yapınca, rakip boş kaleyle karşı karşıya kaldı. Allah’tan beceremediler.

GOLÜMÜZ BİRAZ GEÇ GELDİ

61.dakikada Kadir Öge’nin kornerinde Ali Keten’in ön dikekteki kafa vuruşunda direği sıyıran top, golün habercisiydi. Bir dakika sonra maçtaki belki de ilk organize, aklı başında atağımızda öne geçtik. Hamza ile başlayan Sinan ile olgunlaşan atağımızda ceza yayının oralarda top Burak Süleyman’a geldi. Yetenekli futbolcu solunda müsait durumda olan Oğuzhan’ı gördü. Ozi, bu kez affetmedi. Golden önce kenar yönetimin Şenol ile İshak’ı oyuna alma hazırlığı yaptığını fark etmiştik. Gol gelince, kenar yönetim doğal olarak bu hamleden vazgeçip, orta sahayı güçlendirme adına Oğuzhan-Mert değişikliğine gitti. Tam zamanında ve yerinde bir hamleydi. Mert’in orta alandaki yerini almasıyla birlikte Hamza de forvet arkasına, yani verimli olduğu yere geldi. Rakibin savunma güvenliğini unutmasıyla son 20-25 dakika çok baskılı oynadık, sağdan soldan, ortadan geldik.

SİNAN KAÇIRMA YARIŞINA GİRDİ

77’de Sinan’ın bir şutu var top 90’a gidiyordu, kaleci müthiş kurtardı. Aynı Sinan 87’de elverişli durumdaydı, vursa skoru 2-0 yapıp herkesi rahatlatacaktı, Burak Özbakır’a oynayınca mutlak gol kaçtı. Uzatma anlarında da Sinan’ın kaçırdığı bir-iki fırsat var. Skor 1-0 olduğu için son anlar heyecan içerisinde geçti. Bir kaza golü yiyip 2 puan kaybetmekten korktuk. Neyse ki, o kabusu görmedik. Kolay olur, fark atarız diye düşündüğümüz maçı 1-0 kazandığımıza şükrettik. Allah’tan rakibin becerikli futbolcuları yoktu. Yoksa dün hiç hesapta olmayan kayıpla karşılaşabilirdik. Aslında bizi zorlayabilecek bir rakip değildi, golü erken bulsak muhtemelen farka gidecektik. Bir an önce golü atalım, farka gidelim, taraftarımızı coşturalım diye bireyselliğe kaçıp, oyun disiplinini kaybedince kendi işimizi zora soktuk.

SANCAKTEPE PANİK YAPACAK

Bu tür maçlarda puan kayıplarına sıklıkla rastlanmıştır, çok şükür ki biz bunu yaşamadık. Zira Sancaktepe’nin sahasında berabere kaldığı haftada kazanamasak ciddi bir sıkıntı yaşardık. İstanbul’dan beklediğimiz haberin gelmesiyle aldığımız galibiyet daha bir anlam kazandı. Adeta 5 puan kazandık. Puan farkının 4’e inmesinin ardından artık Sancaktepe’de bir panik hali başlayacak diye düşünüyorum. Zaten iyi gitmiyorlar, üstüne panikle birlikte iyice bocalayacaklardır. Fikstür avantajımızı kullandığımızda 2-3 hafta sonra liderliği yakalamamamız için hiçbir neden yok. Tabi, Altay’a da dikkat etmeliyiz. Zira ikinci yarıyla birlikte fena geliyorlar.

TARAFTAR AZLIĞI BENİ ŞAŞIRTTI

Dünkü maçın tribün görüntüsüyle ilgili de düşüncelerimizi aktaralım. Hafta içi maçında taraftar sayısında ciddi bir düşüş muhtemeldi, aşırı soğuğun da önemli eksisi olması bekleniyordu. Ancak ne olursa olsun sayı 5 binin altına inmez düşüncesinde, inancındaydım. Ne yazık ki, beklenen kabalalık yoktu. Maçın başlamasına yarım saat kala basın tribününe girdiğimde tribünler tamamen boştu. Çok şaşırdım bu tabloyu görünce. Allah’tan Hodri Meydan grubu normal zamanlardakinden az olsalar da her zamanki yerlerindeydiler. Numaralı tribünlerde de biraz taraftar vardı. Toplamasın 2-3 bin kişi. Son 3 sezonun sanıyorum ki, en düşük rakamı. Şampiyonluk iddiası süren, en büyük itici gücü taraftarı olan bir takımın tribünleri böyle olmamalı. Hem üzüldüm, hem şaşırdım. Dondurucu soğuğa rağmen sevdasını yalnız bırakmayarak maça gelenlere tek tek teşekkür ediyor, geçerli mazereti olmadan maça gelmeyenleri kınıyorum. Taraftarımız küfür konusunda da duyarlı, sağduyulu davrandı. Bunun için de kendilerini kutluyorum.

Sonuç olarak mutlak kazanmak zorunda olduğumuz bir maçı kazasız belasız atlattık. Play-Off hattındaki yerimizi sağlamlaştırmakla kalmayıp Sancaktepe’nin takılmasıyla liderlik için umutlarımızı arttırdık. Bu moralle Kütahya deplasmanından da istediğimizi alarak döneriz inşallah. Dünkü galibiyet için tüm emeği olanları kutluyorum.

Kılıç babasını kaybetti

Dün Kocaelispor maçı bitiminde geldi acı haber. Yeşil-Siyahlı ekibin deneyimli eldiveni Kılıçarslan’ın babası bir süredir yoğun bakımdaydı. Baba Necmettin Kopuz’un tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Dünkü maçta yedekler arasında yer alan Kılıç acı haberi alır almaz memleketi Rize’ye gitti. Kesin olmamakla birlikte merhumun cenazesinin yarın kaldırılacağı belirtiliyor. Merhuma Allah’tan rahmet, büyük acı yaşayan Kılıçarslan’a sabır diliyoruz.