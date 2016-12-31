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Rakipbul’da şampiyon Pasifik Denizcilik

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Rakipbul’da şampiyon Pasifik Denizcilik
İddaa’nın sponsorluğunda düzenlenen, Türkiye’nin çeşitli illerinde yapılan Rakipbul Futbol Turnuvası, ilimizde de 3 yıldır gerçekleşiyor. Bu yılki turnuvada şampiyonluğa Pasifik denizcilik ulaştı.

FİNALİ PASİFİK DENİZCİLİK İLE ERDOĞDULAR GERİ DÖNÜŞÜM OYNADI
 Kurumlar arası yapılan, lig usulü oynanan halı saha turnuvasında Kocaeli birincisi Pasifik Denizcilik oldu. Geçtiğimiz hafta Seka Park Sosyal Tesisleri’nde oynanan final maçında Pasifik Denizcilik ile Erdoğdular Geri Dönüşüm arasındaki final maçı nefesleri kesti. Rakibini 5-4 yenen Pasifik Denizcilik bu yılın şampiyonu oldu,  Antalya’daki Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı. 

AMATÖRÜN TANINMIŞ FUTBOLCULARI FORMA GİYDİ
Finalde karşılaşan iki takımın kadrosunda ilimizin tanınmış amatör futbolcuları yer alıyor. Pasifik Denizcilik sahaya Halil, Tuncay, Kemal, Barış, Hamza, Emre ve Samet tertibi ile çıktı.Erdoğdular Geri Dönüşüm kadrosu Özcan, Mustafa, Ogün, Hamza Melih, Mustafa, Doğan ve Ömer’den oluştu. Pasifik Denizcilik adına golleri, Kemal (2), Barış (2) ve Hamza atarken, Erdoğdular Geri Dönüşüm takımında golleri Ogün (2) ve Hamza Melih (2) kaydetti.
 

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