Ralli sezonu ilimizde kapanıyor

Nisan ayında Ege Rallisi ile başlayan ve 7 yarıştan oluşan Türkiye Ralli Şampiyonası’nın final yarışı olan organizasyon, kısa adı KOSDER olan Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından, Ford Otosan ana sponsorluğunda; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi, 41 Burda AVM, Ramada Plaza İzmit, Shell, AVIS, Setur, Fora, Auto Club ve RedBull.com katkılarıyla organize ediliyor.

Türkiye Ralli Şampiyonası haricinde, 35 yaş üzeri klasik ralli otomobillerine açık Türkiye Historic Rally Şampiyonası, amatör sürücülere yönelik Renç Koçibey Ralli Kupası ve Ford Fiesta ralli otomobillerinin katılımına açık Fiesta Rally Cup’a da puan verecek olan rallide ekipler, iki gün boyunca 96,30 km.si özel etap olmak üzere 290 km. yol kat edecekler. Yarışın bugün startı saat 12.00’de 41 Burda AVM’den verilecek, saat 16.00’daki Perşembe Pazarında oluşturulan seyirci özel etabını geçerek ilk günü tamamlayacaklar.

Yarın ise, saat 09,30’da Ramada Plaza İzmit önünden başlayacak yarış, çeşitli etapların ardından saat 15.00’de 41 Burda AVM’de yer alan finiş podyumundaki ödül töreni ile son bulacak.