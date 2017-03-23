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Ramazan Baştürk: Mağdur edildim. FETÖ'den şikayetçiyim

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Ramazan Baştürk: Mağdur edildim. FETÖ'den şikayetçiyim
Bugün ilk kez hakim karşısına çıkan ilimizin tanınmış işadamlarından MOBESKO eski Başkanı Ramazan Baştürk suçlamaları kabul etmeyerek suçlamaları reddetti. Mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet yapılanması(FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan, ilimizdeki tanınmış işadamlarının duruşmaları başladı.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Mobesko Sitesi eski Başkanı Ramazan Baştürk, ‘Terör örgütü üyesi olma ve örgüte finans sağlama’ iddiasıyla ilk kez bugün hakim karşısına çıktı. Kocaeli 4.Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Baştürk'ü Kocaeli Barosu eski Başkanı Av.Ersayın Işık savundu.

ŞİKAYETÇİYİM: TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM

Mahkemede savunmasını yapan Ramazan Baştürk tüm iddiaları reddetti. Baştürk "Fetullah Gülen mensuplarından şikayetçiyim beni mağdur ettiler. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

BASKI GÖRÜNCE AYRILDIM

Baştürk ifadelerinde şunları kaydetti: BİMER'e yapılan ihbar Bank Asya'dan yazılan çekler ve KOTO üyeliğinde 2012 Ticaret Odası üyeliğimden taraf olmam talep edildi. Benim bir alakam yok. Baskı görünce ayrıldım.

Kolestrol rahatsızlığı nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını ve Bank Asya çalışanlarından da şikayetçi olan Baştürk "İtibarli bir işadamıyım bugüne kadar  hiçbir sabıkam bulunmamaktadır" dedi.

"EN BÜYÜK SİLAHLARI BYLOCK"

Baştürk'ü savunan Avukat Ersayın Banka hesap hareketlerini Ticaret Odası üyeliği sürecinde yazılan banka çekleri dökümünü mahkeme heyetine sundu. Avukat Ersayın, "Bu örgütün en büyük silahı ByLock. Benim müvekkilimin telefonunda bu yoktur. 8 ayı aşkın süredir Ramazan Bastürk cezaevinde." diyerek Baştürk'ün örgüte bağlı olmadığını iddia ederek tahliyesini talep etti. Ersayın ayrıca, Kocaeli'de Gebze de dahil olmak üzere FETÖ'den bin kişinin tutuklu olduğunu belirtti.

TUTUKLULUK HALİNE DEVAM

Hakim ise Baştürk'ün tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı 18 Mayıs'a erteledi.

Şennur YILDIZ
 

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