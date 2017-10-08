Rambo Ogün vefat etti 

1.GEÇİT ÖKSÜZ KALDI

İzmit Fatih Mahallesi Neşe Sokakta oturan, Yürüyüş Yolu’nda 1.Geçit ile Fevziye Camii arasında zamanını geçiren, engelli maaşı ile hayatını sürdüren Ogün Göbekçioğlu, akciğer rahatsızlığı nedeniyle zaman zaman hastaneye yatıyordu. Ogün, bu kez kalkamadı. Ayakkabı boyacısı Tamer Göbekçioğlu ile merhum Nazmiye Göbekçioğlu’nun üç çocuğundan birisiydi ve bekardı. Cenazesi bugün ikindi vakti Zeytinlik Camiinden alınarak Kent Mezarlığı’nda toprağa verilecek.



Kerim YAVUZ