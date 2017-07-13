Ramiz Soydaş, “Hiçbir takımdan çekinmiyoruz”

“BİZİM NE YAPACAĞIMIZ ÖNEMLİ”
Soydaş, grupta çok üst düzey takımların olduğunu belirterek, “Grubumuzda ekonomik yönden çok güçlü takımlar var. Her takımı ciddiye alacağız, ama kimseden çekinmeyeceğiz. Önemli olan rakiplerimizin gücü değil, bizim sahada neler yapabileceğimiz. İyi takımlarla oynamak futbolcunun da motivasyonunu arttırır. Bu nedenle biz sahaya çıkıp, en iyisini yapacağız. Yeni sezonun Gölcük’e hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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