Ramiz Soydaş, “Hiçbir takımdan çekinmiyoruz”

Bu sezon Gölcükspor’u çalıştıracak olan Ramiz soydaş, çok güçlü takımların yer aldığı bir grupta mücadele edeceklerinin altını çizdi, “Önemli olan rakiplerin güçlü olması değil, bizim neler yapabileceğimizdir” dedi.

“BİZİM NE YAPACAĞIMIZ ÖNEMLİ” Soydaş, grupta çok üst düzey takımların olduğunu belirterek, “Grubumuzda ekonomik yönden çok güçlü takımlar var. Her takımı ciddiye alacağız, ama kimseden çekinmeyeceğiz. Önemli olan rakiplerimizin gücü değil, bizim sahada neler yapabileceğimiz. İyi takımlarla oynamak futbolcunun da motivasyonunu arttırır. Bu nedenle biz sahaya çıkıp, en iyisini yapacağız. Yeni sezonun Gölcük’e hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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