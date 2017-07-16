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Rapid Wienli Melih’in gözü Milli Takımda

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Rapid Wienli Melih’in gözü Milli Takımda
Avusturya’nın Rapid Wien takımının altyapısında forma giyen Türk futbolcu Melih İbrahimoğlu, müthiş performansı ile dikkat çekiyor.

Aslen Trabzonlu olan Melih İbrahimoğlu, her yaz tatil için İzmit’e geliyor. 17 yaşındaki genç yetenek, yaz tatilinde form tutmak için antrenmanlarını ilimizde de sürdürüyor. Melih’in en büyük hayali de bir gün Milli takım formasını giymek.

BEŞİKTAŞLI VELİ KAVLAK  İLE AYNI TAKIMDA OYNADI
İlimizde yaşayan akrabalarının yanına yaz tatili için gelen Melih İbrahimoğlu, Avusturya’da yetişen bir diğer Türk futbolcu, Beşiktaş forması giyen Veli Kavlak ile de çok yakın görüşüyorlar. Genç yetenek, “Beşiktaş’lıVeli Kavlak ile aynı yerde yaşıyoruz. Ailece görüşüyoruz. Bulunduğum takımda orta saha forvet arkasında oynuyorum, her yaz Kocaeli’ne geliyorum, antrenmanlarımı aksatmadan yapıyorum. Çok çalışıp, bir gün milli takım forması giymeyi çok istiyorum” dedi.

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